Oasis añade tres nuevas fechas a su gira por Reino Unido de 2025

Después de una larga espera de 15 años para el regreso de los hermanos Gallagher, la euforia ha generado una demanda de boletos increíble, pues la banda británica tuvo que abrir tres nuevas fechas a su gira por Reino Unido.

El grupo británico hizo oficial este jueves la noticia sobre la adición de tres fechas más para su gira en 2025.

Due to unprecedented demand, three new UK dates will be added to Oasis Live ‘25 🔥

🎸Heaton Park - July 16th

🎸Wembley - July 30th

🎸Edinburgh - August 12th

Tickets on go on sale this Saturday, 31st August at 9am BST: https://t.co/EtNuE2Hx6b pic.twitter.com/nLgnBtkQhL