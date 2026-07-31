Obtiene Tony Flores amparo contra posible detención

La resolución fue notificada a los jueces penales de Coahuila para hacer de su conocimiento la medida cautelar otorgada por la autoridad federal

En medio de las investigaciones y controversias que lo rodean, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores Guerra, obtuvo una suspensión provisional de la justicia federal que lo protege contra una eventual orden de aprehensión, luego de los diversos señalamientos e indagatorias derivadas de hechos ocurridos durante los últimos meses.

De acuerdo con información judicial, un juez federal concedió el amparo al legislador, quien actualmente se encuentra suspendido de sus funciones en el Congreso del Estado debido a las reiteradas inasistencias a las sesiones legislativas. La resolución fue notificada a los jueces penales de Coahuila para hacer de su conocimiento la medida cautelar otorgada por la autoridad federal.

El recurso legal fue promovido mientras el diputado enfrenta la posibilidad de que se presenten denuncias penales en su contra por los hechos registrados tras la sesión en la que el Congreso determinó suspenderlo de sus funciones. En ese episodio, se registraron agresiones contra legisladores presuntamente provocadas por simpatizantes del diputado, situación que derivó en investigaciones por parte de las autoridades.

Antonio Flores, hermano de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania "N", también ha estado involucrado en otras investigaciones recientes. A principios de junio de 2026, ambos fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal luego de presuntamente ignorar un filtro de seguridad instalado sobre una carretera y continuar su marcha a exceso de velocidad.

Tras ese incidente, la Fiscalía General del Estado de Coahuila inició una carpeta de investigación, ya que, de acuerdo con los reportes oficiales, los hermanos habrían insultado a los elementos de seguridad y posteriormente intentaron evadir la revisión preventiva antes de ser interceptados por las autoridades.

El amparo concedido por la justicia federal no representa una resolución sobre el fondo de las investigaciones ni implica que las acusaciones hayan quedado sin efecto. Su alcance consiste en impedir que se ejecute una eventual orden de aprehensión mientras el juicio de garantías continúa su curso y se determina la situación jurídica del legislador.

La situación legal de Antonio Flores se desarrolla paralelamente a su suspensión como diputado local, medida aprobada por el Congreso de Coahuila debido a sus constantes ausencias a las sesiones, un hecho que generó un conflicto político que posteriormente escaló al ámbito judicial.

Con este nuevo recurso legal, el legislador suma otro episodio a la serie de controversias que enfrenta, mientras las investigaciones abiertas por las autoridades estatales continúan y se mantiene la expectativa sobre las acciones legales que podrían derivarse de los distintos expedientes en su contra.