Oliver Stone exhibirá documental en Festival de Cannes

Lula, el documental de Oliver Stone sobre el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, se proyectará en una sesión especial fuera de competencia, en el próximo Festival de Cannes, anunció la organización.

La nueva obra de Stone, un cineasta que ya ha rodado documentales sobre Fidel Castro y Hugo Chávez, aborda el encarcelamiento de Lula entre 2018 y 2019 y su regreso al poder.

En entrevista reciente, el cineasta de 77 años, explicó que el documental gira en torno a “la persecución judicial, Lula había sido un presidente con éxito y lo metieron en la cárcel por corrupción, que es como se hacen las cosas habitualmente en esos países”.

Lula da Silva permaneció en la cárcel durante casi 18 meses, entre 2018 y 2019, por una condena por corrupción en el marco de la operación Lava Jato. El Supremo Tribunal Federal (STF), anuló más tarde las condenas.

El festival reveló otras cintas que participarán en la competición oficial, entre las que destaca el retorno de dos ilustres realizadores: El francés Michel Hazanavicius con La plus précieuse des marchandises y el iraní Mohammad Rasoulof con The seed of the sacred fig.

La competición oficial queda completada por la rumana Trei kilometri pana la capatul lumii, de Emanuel Parvu. Fuera de competencia se estrenará El Conde de Montecristo, de los directores Alexandre De La Patellière y Matthieu Delaporte. El festival se desarrollará del 14 al 25 de mayo.

