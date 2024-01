'Oppenheimer' deja huella nuclear en el Óscar

Después de un tumultuoso año cinematográfico empañado por huelgas y paros laborales, los Premios de la Academia otorgaron ayer una lluvia de nominaciones a la exitosa película biográfica de Christopher Nolan, ''Oppenheimer'', que peleará 13 Categorías entre ellas la de Mejor Película.

La obra de tres horas de Nolan, considerada como la favorita a mejor filme, recibió nominaciones a Mejor Película y por la dirección de Nolan; nominaciones de actuación para Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Emily Blunt; y múltiples honores por el arte del drama sobre J. Robert Oppenheimer, uno de los principales desarrolladores de la bomba atómica.

Aunque Nolan es considerado como gran cineasta de su época, nunca ha ganado un premio de la Academia, ni sus cintas han conquistado el premio a la Mejor Película. Este podría ser su año.

La película de Martin Scorsese ''Killers of the Flower Moon'' (Los asesinos de la luna), así como la versión de Frankenstein de Yorgos Lanthimos, ''Poor Things'' (Pobres criaturas), también fueron ampliamente celebradas. ''Poor Things'' obtuvo 11 nominaciones, mientras que ''Killers of the Moon'' fue nominada a 10 premios Óscar.

El gran éxito de taquilla del año, ''Barbie'', se instaló en la carrera por la estatuilla con ocho nominaciones. La comedia feminista de Greta Gerwig, que recaudó más de $1,400 millones de dólares por venta de boletos, fue nominada a categorías como Mejor Película; Mejor Actor de Reparto para Ryan Gosling y dos candidatas a Mejor Canción: ''What Was I Made For'' y ''I’m Just Ken''.

La gala de este año se realizará el próximo 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

Las nominaciones a la 96 edición de los Premios Oscar son las siguientes:

Mejor Actor Protagonista

Bradley Cooper, por ‘Maestro’.

Colman Domingo, por ‘Rustin’.

Paul Giamatti, por ‘Los que se quedan’.

Cillian Murphy, por ‘Oppenheimer’.

Jeffrey Wright, por ‘American Fiction’.

Mejor Actriz Protagonista

Lily Gladstone, por 'Los asesinos de la luna'.

Carey Mulligan, por 'Maestro'.

Sandra Hüller, por 'Anatomía de una caída'.

Annette Bening, por 'Nyad'.

Emma Stone, por 'Pobres criaturas'.

Mejor Actor de Reparto

Sterling K. Brown, por 'American Fiction'.

Robert De Niro, por 'Los asesinos de la luna'.

Robert Downey Jr., por 'Oppenheimer'.

Ryan Gosling, por 'Barbie'.

Mark Ruffalo, por 'Pobres criaturas'.

Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt, por Oppenheimer.

Danielle Brooks, por The Color Purple.

America Ferrera, por Barbie.

Jodie Foster, por Nyad.

Da´vine Joy Randolph, por The Holdovers.

Mejor Película

'American Fiction'.

'Anatomía de una caída'.

'Barbie'.

'Los que se quedan'.

'Los asesinos de la luna'.

'Maestro'.

'Oppenheimer'.

'Vidas pasadas'.

'Pobres criaturas'.

'La zona de interés'.

Mejor Director

Justine Triet, por 'Anatomía de una caída'.

Martin Scorsese, por 'Los asesinos de la luna'.

Yorgos Lanthimos, por 'Pobres criaturas'.

Christopher Nolan, por 'Oppenheimer'.

Jonathan Glazer, por 'La zona de interés'.

Mejor Guion Original

‘Anatomía de una caída’.

‘Los que se quedan’.

‘Maestro’.

‘May December’.

‘Vidas pasadas’.

Mejor Guion Adaptado

Cord Jefferson, por 'American Fiction'.

Greta Gerwig y Noah Baumbach, por 'Barbie'.

Christopher Nolan, por 'Oppenheimer'.

Tony McNamara, por 'Pobres criaturas'.

Jonathan Glazer, por 'La zona de interés'.

Mejor Maquillaje y Peluquería

‘Golda’.

‘Maestro’.

‘Oppenheimer’.

‘Pobres criaturas’.

‘La sociedad de la nieve’.

Mejor Banda Sonora

Laura Karpman por 'American Fiction'.

John Williams por 'Indiana Jones y el dial del destino'.

Robbie Robertson por 'Los asesinos de la luna'.

Ludwig Göransson por 'Oppenheimer'.

Jerskin Fendrix por 'Pobres criaturas'.

Mejor Cortometraje

The After.

Invincible.

Knight of fortune.

Red, White and Blue.

The Wondeful Story of Henry Sugar.

Mejor Cortometraje Animado

'Letter to a Pig'.

'Ninety-Five Senses'.

'Our Uniform'.

'Pachyderme'.

'War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko'.

Mejor Cortometraje Documental

The ABCs of book banning.

The babber of little rock.

Island in Between.

The Last Repair Shop.

Nai Nai & Wai Po.

Mejor Fotografía

'El Conde'.

'Los asesinos de la luna'- Rodrigo Prieto.

'Maestro'.

'Oppenheimer'.

'Pobres criaturas'.

Mejor Película de Animación

'El chico y la garza'.

'Elemental'.

'Nimona'.

'Robot Dreams'.

'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'.

Mejor Película Internacional

Io Capitano.

Perfect Days.

La sociedad de la nieve.

The teachers’ lounge.

La zona de interés.

Mejor Documental

Bobi Wine: The People´s President.

The Eternal Memory.

Four Daughters.

To kill a tiger.

20 days in Mariupol.

Mejor montaje

Anatomía de una caída.

The Holdovers.

Los asesinos de la Luna.

Oppenheimer.

Pobres Criaturas.

Mejor Diseño de Producción

Barbie.

Los asesinos de la Luna.

Napoleón.

Oppenheimer.

Pobres Criaturas.

Mejor Vestuario

Barbie.

Los asesinos de la Luna.

Napoléon.

Oppenheimer.

Pobres Criaturas.

Mejor Score

American Fiction.

Indiana Jones y el llamado del destino.

Los asesinos de la Luna.

Oppenheimer.

Pobres Criaturas

Mejor Sonido

The Creator.

Maestro.

Misión Imposible.

Oppenheimer.

La zona de interés.

Mejor Canción Original

The Fire Inside- Flamin’ Hot.

I’m Just Ken- Barbie.

It Never Went Away- American Symphony.

Wahzhazhe /A Song for My People- Los asesinos de la Luna.

What Was I Made For?- Barbie.

Mejor Efectos Visuales

The Creator.

Godzilla menos uno.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

Misión imposible.

Napoleón.

En cifras

13 Categorías peleará el filme Oppenheimer entre ellas el de Mejor Película.

11 Menciones obtuvo Pobres criaturas, que colocó a Emma Stone en la contienda por Mejor Actriz.

10 Preseas buscará Los asesinos de la luna, incluida la de Mejor Fotografía, del mexicano Rodrigo Prieto.

8 Nominaciones fueron para el filme Barbie, entre ellas las categorías de Actor y Actriz de Reparto para Ryan Gosling y America Ferrera.

Se ‘despinta’ el rosa de Barbie: La directora de Barbie, Greta Gerwig quedó sorprendentemente fuera de la categoría de Mejor Dirección, al igual que la actriz protagonista del filme, Margot Robbie.

Sin embargo, Ryan Gosling quien dio vida a Ken, fue nominado Mejor Actor de Reparto. “No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto”, dijo el actor.

America Ferrera coprotagonista de Barbie y quien pronuncia el famoso monólogo de la película, consiguió una nominación como Actriz de Reparto.

Los olvidados: Leonardo DiCaprio protagonista de Los asesinos de la luna tampoco fue considerado en la categoría de Mejor Actor; y el éxito de taquilla Super Mario Bros. La Película, quedó completamente fuera de las nominaciones, incluida largometraje animado.





