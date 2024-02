'Oppenheimer' gana siete premios en los BAFTA

La épica atómica “Oppenheimer” ganó siete premios, incluyendo mejor película, dirección y actor, en la 77ª edición de los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA) este domingo, consolidando su estatus de favorita para los Oscar del próximo mes.

Christopher Nolan se llevó su primer BAFTA a la mejor dirección por “Oppenheimer”, y Cillian Murphy ganó el premio al mejor actor por interpretar al físico J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica.

Murphy dijo que estaba agradecido por encarnar a un personaje “tan colosalmente” complejo.

“Oppenheimer” tuvo 13 nominaciones, pero no rompió el récord de nueve trofeos, establecido en 1971 por “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (“Dos hombres y un destino”).

Ganó la carrera del premio a mejor película contra “Poor Things”, “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”), “Anatomy of a Fall” (“Anatomía de una caída”) y “The Holdovers” (“Los que se quedan”). “Oppenheimer” también ganó trofeos por edición, cinematografía y música original, así como el premio al mejor actor de reparto para Robert Downey Jr.

“Oppenheimer” enfrentó una dura competencia en lo que fue ampliamente considerado un año destacado para el cine y una temporada de premios energizada por el fin de las huelgas de actores y guionistas que paralizaron Hollywood durante meses.

