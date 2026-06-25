Pato Merlín estrena redes y avanza su registro en el IMPI

El fenómeno viral del la fiesta mundialista, abrió su Instagram oficial y avanzó su protección legal ante el IMPI tras volverse símbolo de la afición mexicana

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El popular Pato Merlín, convertido en un inesperado símbolo de la afición mexicana durante los festejos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dio un nuevo paso en su creciente popularidad al abrir oficialmente su cuenta de Instagram bajo el usuario @soyelpatomerlin.

En la descripción del perfil se presenta como “Soy el Pato Merlín, orgullosamente mexicano”, además de incluir un contacto para temas de representación y entrevistas, lo que confirma su transición de fenómeno viral a figura mediática organizada.

Registro legal y protección de identidad

La familia del Pato Merlín informó que inició el proceso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para el registro y protección legal de su identidad, con el objetivo de evitar usos indebidos de su imagen.

De acuerdo con el comunicado, este paso busca formalizar la propiedad de su marca y asegurar el control sobre su explotación pública, tras el crecimiento acelerado de su popularidad en redes sociales.

Del Paseo de la Reforma a la viralidad mundial

La historia del Pato Merlín comenzó cuando fue captado caminando en el Paseo de la Reforma durante los festejos del triunfo de la selección mexicana en su debut mundialista ante Sudáfrica. El video rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, Instagram y X.

Su imagen lo convirtió en un ícono espontáneo de la celebración, consolidándose como uno de los personajes más comentados del entorno mundialista.

#DEPORTES | 🦆🇲🇽 ¡La sensación de la afición tiene plumas! Merlín, el famoso pato que acompaña a su familia, se volvió viral al aparecer en los festejos por la victoria de México ante Sudáfrica cerca del Ángel de la Independencia. 🎉⚽#México #PatoMerlín #SelecciónNacional… pic.twitter.com/KweanVYH2I — Noticias Puebla Tlaxcala CDMX Querétaro (@VirtualNotMX) June 19, 2026

Respaldo institucional y disputa por su imagen

El caso tomó relevancia pública cuando autoridades federales señalaron que el intento de registro por parte de terceros no procedía, al reconocerse que la marca pertenece a la familia de Carla Ivette Gómez.

El titular del IMPI, Vidal Llerenas Morales, confirmó que “es un hecho público y notorio” que el Pato Merlín pertenece legalmente a su familia, lo que dio certeza sobre su protección jurídica.

Es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Carla Ivette Gómez a quien pertenece la marca @IMPI_Mexico — vidal llerenas (@vidallerenas) June 24, 2026

Un símbolo más allá del futbol

Más allá de la cancha, el Pato Merlín ha trascendido como un fenómeno cultural y digital, incluso siendo invitado a eventos oficiales relacionados con el Mundial, lo que refuerza su estatus como una de las figuras virales más representativas del torneo.