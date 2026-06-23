Tras las críticas generadas por la visita de la familia del 'Pato Merlín' Claudia Sheinbaum sostuvo que la atención a víctimas se realiza de forma institucional

Inicio / Nacional / 'Yo recibo a madres buscadoras sin hacerlo mediático': presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las críticas surgidas tras la visita de la familia del llamado "Pato Merlín" a Palacio Nacional y aseguró que mantiene contacto frecuente con madres buscadoras, familiares de desaparecidos y víctimas de distintos delitos, aunque sin exhibir esos encuentros públicamente.

Sostuvo que la atención a estos casos ocurre de manera constante tanto en la Ciudad de México como durante sus giras por el país, pero consideró que convertir esas reuniones en actos mediáticos no aporta a la solución de los problemas.

“Yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda de ellas”, afirmó.

Explicó que recibe de manera personal a personas que enfrentan situaciones particularmente delicadas, aunque evita difundir fotografías o mensajes sobre esos encuentros.

“Cuando estoy fuera y cuando estoy aquí recibo casos muy difíciles y muy dolorosos. Evidentemente hago una recepción de manera personal, aquí y también fuera de la ciudad, cuando salgo, pero no me gusta hacer algo mediático de eso porque no creo que sea necesario”, señaló.

Aseguró que incluso atiende directamente casos relacionados con violencia contra las mujeres, abuso sexual y otras problemáticas que requieren seguimiento especial.

“Atienden incluso víctimas de asuntos de abuso sexual, de violencia contra las mujeres de manera personal”, comentó.

Gobernación encabeza la atención institucional

Destacó que la atención permanente a colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas está a cargo de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, así como de la Comisión Nacional de Búsqueda y otras áreas especializadas.

Según explicó, existe un esquema de reuniones periódicas para dar seguimiento tanto a casos individuales como a planteamientos colectivos.

“La parte institucional de recepción, atención, cambio en las leyes y atención de casos específicos lo ve Rosa Icela y lo ve muy bien, y Arturo también”, sostuvo.

Además, afirmó que la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda mantiene encuentros constantes con los colectivos.

“Ella se reúne cada 15 días. Lo hace muy bien, muy, muy bien”, dijo.

Ayotzinapa, una excepción en su agenda personal

Aunque defendió el trabajo institucional, señaló que existen casos que atiende directamente y de manera periódica, como el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

“Yo recibo particularmente el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Cada dos meses o tres meses me reúno con ellos para ver cómo van las investigaciones”, indicó.

Consideró injusto que se pretenda construir la narrativa de que su gobierno no atiende situaciones sensibles o dolorosas.

“Quieren colocarlo como si la presidenta no fuera una persona humanista y que no atiendo situaciones graves o delicadas”, expresó.

Cabe señalar que las declaraciones surgieron después de cuestionamientos por la presencia de la familia propietaria del famoso "Pato Merlín" en Palacio Nacional, personaje que se volvió viral durante las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Explicó que la reunión tuvo como objetivo conocer las necesidades de la familia y ofrecer apoyo ante intentos de terceros por registrar comercialmente la imagen del ave.

“Primero además que alguien más quería registrar al Pato como una marca. Imagínense qué abuso”, señaló.

Detalló que uno de los temas abordados fue ayudar a la familia a proteger legalmente el uso de la imagen del pato.

“Lo que busqué es en qué te ayudamos, cómo te ayudamos. Primero la ayuda para que ella pueda registrar para la familia al Pato Merlín”, comentó.

Te puede interesar: ¡De las calles a la fama! Pato Merlín llega a 'La Mañanera'

La jefa del Ejecutivo defendió el trabajo de su gabinete y afirmó que el funcionamiento del gobierno depende de instituciones especializadas y equipos responsables de cada tema.

“No necesita la presidenta estar resolviendo todos los problemas. Si se atienden bien, para eso hay un gabinete”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó que no interviene personalmente en todas las negociaciones comerciales o administrativas, ya que existen funcionarios encargados de cada área.

“Hay una secretaria de Gobernación, hay un secretario de Educación, hay un secretario de Economía. Es parte del trabajo en equipo”, sostuvo.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que los colectivos de búsqueda cuentan con canales institucionales permanentes de atención y aseguró que el gobierno mantiene seguimiento constante a sus demandas y a los casos de desaparición en el país.