Patrick Dempsey revela que evaluó competir por el Senado de Maine

El actor Patrick Dempsey confesó que llegó a considerar seriamente la posibilidad de postularse al Senado de Estados Unidos por el estado de Maine

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El actor Patrick Dempsey confesó que llegó a considerar seriamente la posibilidad de postularse al Senado de Estados Unidos por el estado de Maine, luego de que el aspirante demócrata Graham Platner suspendiera su campaña tras enfrentar acusaciones de agresión sexual.

Sin embargo, tras reflexionar sobre la decisión, concluyó que su mayor contribución al país puede realizarla fuera de la política.

Analizó la posibilidad de dar el salto a la política

En un artículo de opinión, Dempsey explicó que en los últimos días recibió múltiples preguntas sobre una eventual candidatura al Senado, una posibilidad que aseguró tomó con seriedad debido a su compromiso con su estado natal.

"Me han preguntado más de una vez si me postularía al Senado de Estados Unidos. Es una idea que me honra y no la tomo a la ligera. Amo Maine, me importa profundamente la gente que vive allí y, como muchos estadounidenses, me preocupa el rumbo que está tomando nuestro país", expresó.

No obstante, el protagonista de televisión señaló que, tras analizar la situación, decidió no buscar un cargo público.

"Después de mucha reflexión entendí que la respuesta es no. No porque el servicio público no sea una labor honorable, sino porque creo que puedo contribuir de una manera más efectiva desde la vida y el trabajo que ya he construido", escribió.

Ve un momento decisivo para Maine

Dempsey consideró que las próximas semanas serán determinantes para el Partido Demócrata de Maine, que ahora deberá encontrar un nuevo candidato para disputar el escaño que actualmente ocupa la senadora republicana Susan Collins.

El actor expresó su deseo de que el partido elija a una persona capaz de ofrecer una visión renovada sobre la forma de gobernar y responder a las necesidades de los ciudadanos del estado.

La decisión de Dempsey se conoce después de que Graham Platner anunciara la suspensión de su campaña mediante un video difundido en redes sociales.

En su mensaje, el político aseguró que la determinación no obedecía directamente a las acusaciones en su contra, sino a las dinámicas de poder que, afirmó, obstaculizaron su proyecto político.

Platner sostuvo que su candidatura buscaba impulsar una "democracia real" y aseguró que el proceso ahora corresponde al establishment demócrata, al que llamó a elegir un representante que refleje la voluntad y los valores de los habitantes de Maine de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre.