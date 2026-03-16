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Patrick Wilson se suma a 'The Last of Us' como el padre de Abby

El actor interpretará a Jerry Anderson, un personaje clave en la historia que se centrará en la perspectiva de Abby en la nueva entrega de la serie de HBO

  • 16
  • Marzo
    2026

El actor Patrick Wilson se incorporará al elenco de la tercera temporada de The Last of Us para interpretar a Jerry Anderson, el padre de Abby, personaje que cobra gran relevancia en la trama basada en el videojuego The Last of Us Part II.

La noticia fue confirmada el 16 de marzo de 2026 por medios especializados como Variety y Deadline, que informaron sobre el nuevo fichaje para la serie de HBO, cuya próxima temporada se centrará en gran parte en la perspectiva de Abby, interpretada por Kaitlyn Dever.

Jerry Anderson ya había aparecido brevemente en las primeras entregas de la serie, interpretado por el actor canadiense Darren Dolynski, principalmente en escenas relacionadas con los acontecimientos ocurridos en el hospital al final de la primera temporada.

Sin embargo, con la llegada de la tercera temporada, el personaje tendrá una presencia mucho más amplia a través de flashbacks y recuerdos que profundizarán en su historia y su relación con Abby.

Un personaje clave en la historia

Dentro del universo narrativo de The Last of Us, Jerry Anderson es un cirujano vinculado al grupo rebelde conocido como los Fireflies, que busca desarrollar una cura contra la infección causada por el hongo Cordyceps, responsable del colapso de la civilización.

El personaje es presentado como el médico principal encargado de investigar una posible vacuna, gracias a su experiencia científica y médica. Además, su papel como padre de Abby resulta fundamental para comprender las motivaciones que impulsan la historia y el conflicto emocional entre varios de los protagonistas.

Su historia conecta directamente con los eventos que involucran a personajes como Ellie, interpretada por Bella Ramsey, y Joel, interpretado por Pedro Pascal, elementos centrales de la trama desde la primera temporada.

Nuevas incorporaciones al elenco

Además de la participación de Patrick Wilson, también se anunció que el actor Jason Ritter se sumará al reparto con un papel recurrente como Hanley, un soldado del Washington Liberation Front (WLF).

Asimismo, algunos intérpretes de la segunda temporada, como Ariela Barer, Tati Gabrielle y Spencer Lord, han sido promovidos a personajes regulares dentro de la serie.

La tercera temporada de The Last of Us se encuentra actualmente en producción y, aunque aún no existe una fecha exacta de lanzamiento, todo apunta a que llegará en algún momento de 2027.

De acuerdo con ejecutivos de la cadena, esta nueva entrega continuará adaptando los eventos del videojuego The Last of Us Part II, con un cambio narrativo que pondrá el foco en la historia de Abby y en las consecuencias emocionales de los acontecimientos que marcaron a los personajes en temporadas anteriores.


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