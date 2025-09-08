Patrick Schwarzenegger y Abby Champion se unen en boda íntima

Patrick Schwarzenegger y Abby Champion se casaron en una ceremonia íntima a orillas del lago Coeur d’Alene, en el Gozzer Ranch de Idaho.

El evento reunió a familiares y amigos cercanos, quienes acompañaron a la pareja durante un fin de semana de festejos.

La boda se celebró en el club campestre Gozzer Ranch, un lugar que ambos habían visitado en varias ocasiones antes de su matrimonio.

El actor y la modelo optaron por atuendos en tonos claros: Patrick Schwarzenegger vistió un esmoquin con chaqueta color crema y pantalones de terciopelo negro, mientras que Abby Champion lució un vestido blanco sin mangas acompañado de un velo largo.

Entre los invitados estuvieron los padres del actor, Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, así como su hermana Katherine Schwarzenegger y su esposo, el actor Chris Pratt.

También asistieron los padres de Abby, Greg y Laura Champion, así como su hermana Baskin Champion, ex Miss Alabama Teen USA.

Comentarios