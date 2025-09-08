Cerrar X
image_d27c413e2b
Escena

Patrick Schwarzenegger y Abby Champion se unen en boda íntima

El actor y la modelo celebraron su matrimonio en Idaho, acompañados por familiares y amigos, entre ellos Arnold Schwarzenegger y Chris Pratt

  • 08
  • Septiembre
    2025

Patrick Schwarzenegger y Abby Champion se casaron en una ceremonia íntima a orillas del lago Coeur d’Alene, en el Gozzer Ranch de Idaho.

El evento reunió a familiares y amigos cercanos, quienes acompañaron a la pareja durante un fin de semana de festejos.

La boda se celebró en el club campestre Gozzer Ranch, un lugar que ambos habían visitado en varias ocasiones antes de su matrimonio.

El actor y la modelo optaron por atuendos en tonos claros: Patrick Schwarzenegger vistió un esmoquin con chaqueta color crema y pantalones de terciopelo negro, mientras que Abby Champion lució un vestido blanco sin mangas acompañado de un velo largo.

Entre los invitados estuvieron los padres del actor, Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, así como su hermana Katherine Schwarzenegger y su esposo, el actor Chris Pratt.

También asistieron los padres de Abby, Greg y Laura Champion, así como su hermana Baskin Champion, ex Miss Alabama Teen USA.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_92_50f9190c0b
Hailee Steinfeld y Josh Allen se casan en California
EH_DOS_FOTOS_88_4f8bfc04c8
Demi Lovato se casa con Jordan Lutes, en una ceremonia intima
publicidad

Últimas Noticias

AP_25252145864796_02ec730408
Corea del Norte prueba motor para misil de largo alcance
Whats_App_Image_2025_09_08_at_11_03_02_PM_b21363908f
Reconoce Miguel Flores el trabajo de PC ante intensas lluvias
Whats_App_Image_2025_09_08_at_10_40_15_PM_1_fe2dcccb58
Rescatan a tres menores atrapados en el Río Santa Catarina
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×