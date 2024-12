Paul McCartney podría lanzar un álbum inédito

Paul McCartney podría lanzar un nuevo álbum inédito, según reveló en su página oficial, donde realizó una sesión de preguntas y respuestas con sus fans.

Uno de sus seguidores lo cuestionó sobre sus propósitos para este Año Nuevo.

"Aquí tienes uno: ¡terminar un álbum! He estado trabajando en muchas canciones pero tuve que pausarlo debido a la gira. Así que espero volver a eso y terminar muchas de estas canciones.

"Entonces, ¿de qué se trata? ¡Mi propósito de Año Nuevo es terminar un nuevo álbum! ¿Qué tal esto como adelanto?".

El artista recién culminó su gira mundial Got Back Tour, que lo llevó a varias partes de Europa, Sudamérica y Norteamérica, incluyendo México. Su último show ocurrió en Londres, con invitados especiales como su compañero en The Beatles, Ringo Starr, y Ronnie Wood, de The Rolling Stones.

