Película de 'Naruto' inicia casting para el 'Equipo 7'

Lionsgate abrió el casting mundial para encontrar a los actores que interpretarán a Naruto, Sasuke y Sakura en el live action

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Naruto comenzó su camino ninja... pero ahora para encontrar al elenco de su esperada película live action.

De acuerdo con Variety, la adaptación del clásico manga creado por Masashi Kishimoto, respaldada por Lionsgate, inició oficialmente la búsqueda de los actores que darán vida a los integrantes del Equipo 7: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno.

El proyecto será dirigido por Destin Daniel Cretton, cineasta conocido por dirigir "Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos" y la próxima película a estrenarse "Spider-Man: Brand New Day".

Director celebra el inicio del proyecto

Mediante un comunicado, Cretton aseguró que las historias creadas por Kishimoto han inspirado a millones de personas y expresó su entusiasmo por trasladarlas a la pantalla grande.

“Las historias de Masashi Kishimoto han inspirado a generaciones y es un honor llevar su mundo y sus personajes a la gran pantalla en un live action por primera vez”.

El director también confirmó que el proceso de selección ya está en marcha.

“¡Estoy emocionado de dar inicio a esta búsqueda mundial de actores para nuestro Equipo 7 y de dar vida al increíble universo de 'Naruto'!”, expresó.

Kishimoto espera un nuevo milagro

Por su parte, el creador del manga compartió su emoción por ver que su obra finalmente llegará a Hollywood.

“¡Todavía no me lo creo! Si ya se han dado tantos milagros, esperemos que haya aún más. ¡Estoy deseando ver los encuentros milagrosos que nos traerán actores extraordinarios y apasionados! ¡Tengo muchísimas ganas de conocer a mis personajes en la película!”, señaló Kishimoto.

Proyecto avanza tras su anuncio en 2024

La adaptación cinematográfica fue anunciada por Lionsgate en febrero de 2024, aunque fue hasta este jueves cuando el estudio confirmó oficialmente el inicio del proceso de casting para los protagonistas.

Desde su publicación, el manga de Naruto ha vendido más de 250 millones de copias en más de 60 países y territorios, consolidándose como una de las franquicias más exitosas del manga y el anime.

La historia sigue a Naruto Uzumaki, un joven ninja que sueña con convertirse en el Hokage, el máximo líder y protector de la aldea de Konohagakure, mientras busca el reconocimiento de quienes lo rodean.