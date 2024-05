Pepe Aguilar estrena su álbum 'Que llueva tequila'

Pepe Aguilar promueve su nuevo disco de estudio, Que llueva tequila, un compendio de trece canciones que giran en torno al amor y desamor, con el sonido que caracteriza a este músico.

El ganador de cuatro premios Grammy y Latin Grammy se atreve en este disco a tensar los límites del género, como lo refleja el tema Mira quién lo dice, una fusión entre las rancheras y la música country en el que se dejan oír acordeones y saxofones junto a guitarras eléctricas.

“Quería hacer un álbum que se sintiera real, y como no hago el tipo de música que está de moda en este momento, pues no tuve restricciones. No lo estaba haciendo para las listas de éxitos o para competir con este movimiento que está sucediendo ahora.

“Supongo que por eso suena como suena. Tengo completa libertad, estoy completamente tranquilo y haciendo lo que me gusta sin ninguna presión. Lo hice de esa manera y espero que también suene así”, dijo en entrevista para Billboard.

El artista y empresario ha producido durante su trayectoria 38 álbumes, y grabado como artista un total de 34, además de haber colocado 18 canciones en lo alto de las listas de Billboard.

Entre los sencillos que ya están disponibles en su cuenta de YouTube, destaca Mira quién lo dice, tema que estrenó hace algunos días, y que ya acumula más de 260,000 reproducciones.

“Todo lo que escuchas en este álbum fue grabado y hecho con los músicos con los que estoy de gira, arreglos y todo, lo hicimos como equipo. Todo se hace en casa”, compartió sobre el material.



''Como no hago el tipo de música que está de moda en este momento, pues no tuve restricciones. No lo estaba haciendo para las listas de éxitos o para competir con este movimiento que está sucediendo ahora”. Pepe Aguilar, cantautor.

Comentarios