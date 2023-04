Peso Pluma hace historia en programa de Jimmy Fallon

El cantante de corridos Peso Pluma sorprendió anoche al presentarse en el programa estadounidense 'The Tonight Show' con Jimmy Fallon, donde interpretó una de sus canciones más populares 'Ella baila sola'.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del joven de 23 años, actualmente es uno de los artistas más escuchados de Spotify, y recientemente se presentó en el Festival de Coachella; por ello es que ahora tuvo la oportunidad de presentarse en el programa nocturno más visto de Estados Unidos.

En la entrevista con Jimmy Fallon comentó que ahora le llueven las propuestas de colaboraciones.

.@ElPesoPluma baila solo 🎶



Tune in tonight at 11:35/10:35c on @nbc for Peso Pluma's US TV debut performance of "Ella Baila Sola"! #FallonTonight pic.twitter.com/fjyWY9avMd