Peter Jackson restauró un documental de los Beatles

Una versión restaurada del documental Let It Be, de 1970, que sigue la creación del álbum homónimo del grupo británico The Beatles, podrá verse este mayo por primera vez en cincuenta años a través de la plataforma de Disney+, informó la empresa.

La película del director Michael Lindsay-Hogg llegará a Disney+ el 8 de mayo y ha sido restaurada por Park Road Post Production, de Peter Jackson. El cineasta estrenó en 2021 en la misma plataforma The Beatles: Get Back, que contaba con escenas descartadas de la película original de Lindsay-Hogg.

“Let It Be lleva a los espectadores al estudio y a la azotea londinense de Apple Corps en enero de 1969, cuando los Beatles, acompañados por Billy Preston, componen y graban Let It Be, su álbum ganador del Grammy, y actúan en directo por última vez como grupo”, dice el comunicado de la empresa de Mickey Mouse.

Gracias a la canción Let It Be y a la película de Lindsay-Hogg, el grupo consiguió un premio de la Academia de Hollywood en 1971 a la mejor canción original.

El reestreno llega tras el éxito que supuso para la plataforma la serie The Beatles: Get Back y con la intención de satisfacer a los millones de seguidores que tiene la banda conformada por Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison, disuelta en 1970.

Con “el pleno apoyo de Lindsay-Hogg”, Apple Corps, la corporación fundada en 1968 por The Beatles, pidió a Park Road Post Production que llevara a cabo “una meticulosa restauración” de la película a partir del negativo original de 16 mm, que incluía una cuidadosa remasterización del sonido que se aplicó a la docuserie Get Back.

