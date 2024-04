¿Arañas en Marte? Esto encontró la Agencia Espacial Europea

La imagen capturada por el instrumento CaSSIS a bordo del ExoMars Trace Gas Orbiter de la ESA revela fascinantes características conocidas como "arañas" cerca del polo sur de Marte.

Estas formaciones son el resultado del efecto de la luz solar primaveral sobre capas de dióxido de carbono depositadas durante los oscuros meses invernales en el planeta rojo.

Durante el invierno marciano, el dióxido de carbono se acumula en forma de hielo en capas superpuestas, explicó la Agencia Espacial Europea.

Cuando llega la primavera y la luz solar calienta la parte inferior de estas capas, el hielo se sublima convirtiéndose en gas. Este gas, cargado de polvo oscuro, se dispara a través de grietas en el hielo, formando altas fuentes o géiseres que caen de nuevo a la superficie como manchas oscuras, creando así los patrones en forma de araña grabados debajo del hielo.

La imagen en cuestión, tomada el 4 de octubre de 2020 por CaSSIS, muestra una porción de la superficie marciana centrada aproximadamente a 323°E/75°S. En ella, se observa un segmento redondeado de la cuenca de un cráter erosionado a la derecha, mientras que a la izquierda y dispersas irregularmente en el resto de la imagen, se aprecian las características arácnidas mencionadas.

Esta imagen forma parte de una nueva publicación de Mars Express de la ESA, que resalta estas enigmáticas características de la superficie de Marte, brindando una visión de los procesos geológicos y atmosféricos que moldean este fascinante mundo.

Remember we posted about 'spiders on Mars' last week? Well, here's a close-up of those features, seen from @ESA_ExoMars @ESA_TGO 👇



🔗https://t.co/mE5EWdRYx1 https://t.co/trffFMr9Xx pic.twitter.com/sh1dLiPPgo