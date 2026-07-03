Peter Mullan lidera el reparto de la película 'Mountain'

Peter Mullan, Rebecca Lucy Taylor e Iwan Rheon protagonizan "Mountain", el nuevo filme de Celyn Jones, cuyo rodaje ya comenzó en Gales.

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Los actores Peter Mullan, Rebecca Lucy Taylor e Iwan Rheon encabezarán el elenco de "Mountain", la próxima película del director y guionista Celyn Jones, una historia de iniciación ambientada en el Gales de la década de 1980.

Jones, reconocido por codirigir "The Almond and the Seahorse", protagonizada por Rebel Wilson, así como por coescribir "The Vanishing", con Gerard Butler, y "Set Fire to the Stars", protagonizada por Elijah Wood como el poeta John M. Brinnin, vuelve ahora con un proyecto de carácter personal.

Una historia sobre amistad y esperanza

La película sigue la historia de GG, un niño abandonado interpretado por el debutante Seth Isaac Thomas, quien busca amistad y un sentido de comunidad en el Gales de los años 80.

En la historia, Peter Mullan interpreta a Bill, un hombre que vive aislado en una montaña. De acuerdo con la sinopsis oficial, ambos personajes se encuentran por casualidad y desarrollan un vínculo que marcará sus vidas.

"Sus vidas se cruzan por casualidad, formando una conexión breve pero duradera. Demostrando que, aunque el mundo pueda parecer cruel, la vida es inherentemente buena y encontrará la manera de sobrevivir".

El rodaje ya está en marcha

La producción de "Mountain" comenzó a finales de junio en Anglesey, al norte de Gales.

Peter Mullan expresó su entusiasmo por participar en el proyecto y recordó la reacción que tuvo al leer el guion.

"Cuando leí el guion, le escribí a Celyn y le dije: '¡Me hiciste llorar, me apunto!'. Será genial volver a trabajar juntos, y además en un lugar tan hermoso del mundo".

Por su parte, Celyn Jones destacó el significado personal que tiene esta producción y el orgullo de filmarla en su ciudad natal.

"Es un honor para mí traer un equipo de primera categoría, tanto delante como detrás de las cámaras, a mi ciudad natal de Holyhead, en Anglesey. Aunque se trata de una obra de ficción, es una película muy personal para mí, con temas emotivos y un humor con el que muchos se sentirán identificados. Tengo muchas ganas de darle vida y compartir la belleza cinematográfica de mi tierra con el mundo".

El guion fue escrito por Celyn Jones y Lisa Baker. La producción está a cargo de Nadia Jaynes, Sean Marley y Rachel Richardson-Jones, mientras que Paul Baker participa como productor ejecutivo.

La película es una producción de Mad As Bird Films. La banda sonora original fue compuesta por Bill Ryder Jones y el proceso de casting estuvo encabezado por Ollie Gilbert y Katy Covell.