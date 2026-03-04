Lucy Boynton se suma a ‘El Caballero de los Siete Reinos’

La plataforma de streaming confirmó que las actrices y actores Lucy Boynton, Babou Ceesay y Peter Mullan se integrarán a la segunda temporada de A Knight of the Seven Kingdoms, la nueva precuela del universo de Game of Thrones.

El anuncio se realizó este miércoles, poco después del cierre de la primera entrega de la serie.

¿A quién interpretará cada actor?

Lucy Boynton, conocida por su papel de Mary Austin en Bohemian Rhapsody, dará vida a Lady Rohanne Webber, apodada la “Viuda Roja” (Red Widow), una figura clave de la Casa Webber y dama de Coldmoat cuyo linaje se conecta con la Casa Lannister.

Por su parte, Babou Ceesay, visto en Alien: Earth, interpretará a Ser Bennis of the Brown Shield, un caballero errante de carácter cínico y moral ambigua.

Peter Mullan, reconocido por Ozark, encarnará a Ser Eustace Osgrey, el anciano señor de Standfast.

Historia basada en “La espada leal”

Los personajes provienen directamente de la novele The Sworn Sword (La espada leal), parte de los relatos de Dunk y Egg escritos por George R. R. Martin.

La segunda temporada adaptará esta historia, que se centra en conflictos por tierras y agua en la región del Reach durante una severa sequía, con Dunk y Egg atrapados entre casas rivales.

La serie se sitúa en una época en la que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón permanece fresco en la memoria colectiva. La trama sigue a Ser Duncan “Dunk” the Tall, un aspirante a caballero, y a su escudero Egg, quien en realidad es el joven Aegon Targaryen.

El proyecto está ambientado después de House of the Dragon, pero aproximadamente 90 años antes de la historia original de Game of Thrones, por lo que presenta una nueva generación de personajes.

Producción en marcha rumbo a 2027

La primera temporada, protagonizada por Peter Claffey como Dunk y Dexter Sol Ansell como Egg, se estrenó el 18 de enero de 2026 y constó de seis episodios que adaptaron The Hedge Knight.

La producción de la segunda temporada comenzó en diciembre de 2025 y se prevé su estreno en 2027, manteniendo la estrategia de estrenos anuales dentro del universo de Westeros.

“A Knight of the Seven Kingdoms” se basa en las noveletas conocidas como Tales of Dunk and Egg, consideradas por los fans como una vertiente más aventurera y enfocada en la caballería dentro del mundo de Canción de Hielo y Fuego.

El proyecto contempla, al menos, una tercera temporada futura para adaptar The Mystery Knight, ya que Martin ha adelantado que existen planes para más historias de estos personajes si la serie mantiene su éxito.

