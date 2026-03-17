Lanzan primer vistazo de Spider-Man; tráiler sale este miércoles

El Universo Cinematográfico de Marvel comienza una nueva etapa para uno de sus personajes más icónicos con el primer vistazo oficial de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película en solitario del Spider-Man de Tom Holland.

El adelanto muestra a Peter Parker en plena acción, balanceándose entre edificios mientras salva una vida, en una secuencia que combina dramatismo, cámara lenta y una estética más oscura de lo habitual.

La palabra “renacimiento” resuena en el clip, marcando el tono de esta nueva etapa del personaje.

"Spider-Man":

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Un nuevo comienzo tras el olvido

La historia retoma los eventos de Spider-Man: No Way Home, donde el hechizo de Doctor Strange borró la identidad de Peter del mundo. Ahora, el joven intenta reconstruir su vida desde cero, enfocándose en la universidad y dejando atrás su rol como superhéroe.

Sin embargo, una nueva amenaza lo obligará a regresar como Spider-Man, enfrentando no solo peligros externos, sino también una profunda lucha interna marcada por la soledad y la madurez.

El propio Tom Holland ha descrito esta entrega como un “nuevo comienzo” para el personaje, con un enfoque más emocional y humano, inspirado en arcos clásicos de los cómics como Brand New Day de Marvel.

First trailer for ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ will officially release tomorrow.



Tom Holland says fans from different countries worldwide will reveal new clips from the trailer throughout the day. pic.twitter.com/plaBVmJsXA — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 17, 2026

La cinta marca también un cambio importante detrás de cámaras. A diferencia de las entregas anteriores dirigidas por Jon Watts, ahora el proyecto está en manos de Destin Daniel Cretton, conocido por Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Cretton ha adelantado una visión más introspectiva del héroe, algo que ya se percibe en el primer vistazo, con una narrativa visual más intensa y emocional.

Tras concluir el rodaje en diciembre, el director elogió públicamente a Holland, destacando su “liderazgo amable”, su ética de trabajo y su compromiso con el proyecto, al que calificó como “la experiencia más grande y gratificante” de su carrera.

Nuevo traje y aliados inesperados

Uno de los elementos más comentados del adelanto es el rediseño del traje de Spider-Man, que combina elementos clásicos con detalles modernos, posiblemente inspirados en versiones del multiverso vistas anteriormente.

Además, la película contará con un reparto destacado que incluye a Zendaya como MJ, Jon Bernthal como Frank Castle / Punisher y Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk.

También se anticipan sorpresas en el elenco, con nombres como Sadie Sink y rumores sobre la posible aparición de villanos como Scorpion o Mister Negative.

El primer vistazo marca el arranque oficial de la campaña promocional. Tom Holland confirmó que el tráiler completo será lanzado próximamente, acompañado de una estrategia global que incluye avances exclusivos distribuidos en redes sociales de fans alrededor del mundo.

La expectativa es alta, especialmente tras el éxito de Spider-Man: No Way Home, que superó los mil 900 millones de dólares en taquilla y reunió a distintas versiones del personaje en pantalla.

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el próximo 31 de julio de 2026, prometiendo redefinir el rumbo del héroe arácnido con una historia más madura, emocional y centrada en la reconstrucción de Peter Parker desde cero.

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