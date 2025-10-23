Podrían multar a Rosalía con €600 mil euros por presentar album

La cantante española Rosalía está bajo investigación del Ayuntamiento de Madrid, después de que miles de personas acudieron a la Plaza de Callao, atendiendo su invitación, pues daría a conocer el nombre e imagen de "LUX", su nuevo álbum.

Y es que la presencia de la intérprete desató la euforia de miles de jóvenes que se congregaron en el lugar; por ello, por no tener un permiso para hacer un evento así, podría recibir una multa de hasta 600 mil euros.

Fue el lunes por noche cuando la cantautora, de 33 años, transmitió en directo a través de TikTok que se dirigía a la plaza para dar una "sorpresa" a sus fans, provocando tráfico y afectaciones a la zona comercial, y poniendo en riesgo a las miles de personas que acudieron porque no había seguridad.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, confirmó que se estaba investigando si la cantante contaba con los permisos necesarios, y el concejal de Movilidad, Borja Carabante, señaló que no constaba ninguna solicitud formal en sus registros.

"No parece que haya habido una autorización específica y, si no la hubo, se tomarán las medidas correspondientes", dijo Sanz.

La Policía de Madrid calificó lo ocurrido como "espontáneo", pero admitió que tuvieron que seguir la transmisión en redes sociales para mantenerse informados ante la falta de comunicación oficial.

El álbum "LUX", cuarto trabajo de Rosalía, se presentó en Times Square, Nueva York, y cuenta con la participación de artistas como Björk y la Orquesta Sinfónica de Londres.

El disco saldrá a la venta el 7 de noviembre y sigue el éxito de su álbum anterior, Motomami (2022), que se convirtió en el disco más vendido del año en España y alcanzó multiplatino en varios países.

