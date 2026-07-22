Fiscalía investiga participación de más funcionarios en extorsión

El fiscal indicó que existen suficientes elementos de prueba que sugieren que no solo policías podrían estar implicados

Durante la gira de trabajo de las autoridades estatales en la frontera de Reynosa, el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, fue cuestionado sobre las investigaciones del caso de un empresario que presuntamente fue extorsionado y privado de la libertad por elementos de la Guardia Estatal. El funcionario aseguró que las indagatorias continúan en curso.

“Se ha trabajado desde que se tuvo la denuncia de la víctima, de la esposa de la víctima, es una situación de la que ustedes se han dado cuenta, es un caso que se tiene en investigación muy avanzada, es un tema que está prácticamente en vías de esclarecerse”, declaró el fiscal.

La investigación ha tomado un giro inesperado, pues inicialmente se informó que eran ocho los elementos involucrados. Sin embargo, Govea Orozco señaló que la línea de investigación apunta a que podrían ser más las personas relacionadas con los hechos.

“Hasta el momento son varios los elementos que están en la investigación, podrían resultar más”, afirmó.

El fiscal indicó que el caso está próximo a ser esclarecido, ya que existen suficientes elementos de prueba que sugieren que no solo policías podrían estar implicados, sino también otros funcionarios que habrían tenido intervención u omisión en lo ocurrido.