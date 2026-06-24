Taylor Swift y Travis Kelce podrían casarse el próximo 3 de julio

La pareja inició su relación en 2023 y anunció su compromiso en agosto de 2025, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del mundo

La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce, estarían a días de llegar al altar, luego de que diversos reportes señalaran que la pareja podría celebrar su boda el próximo 3 de julio en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con información publicada por Reuters, basada en un reporte del diario The New York Times, una serie de movimientos logísticos y permisos especiales han alimentado las versiones sobre una posible ceremonia o festejo matrimonial en torno a esa fecha.

Entre los indicios destaca una solicitud para cerrar calles cercanas a la arena Madison Square Garden entre el 2 y el 4 de julio, además de la petición para instalar una estructura temporal destinada a recibir entre 500 y 1,000 invitados. También se reportó la reserva de habitaciones en hoteles de Manhattan para personas cercanas al entorno de Kelce.

Se esperan múltiples celebridades en boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Hasta el momento, ni Swift ni Kelce han confirmado públicamente la fecha o el lugar de su enlace, por lo que la información continúa siendo considerada como una versión no oficial. Sin embargo, medios estadounidenses especializados señalaron que la celebración podría reunir a cientos de invitados y múltiples celebridades.

La pareja inició su relación en 2023 y anunció su compromiso en agosto de 2025, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del mundo del entretenimiento y el deporte.

En los últimos días, Swift también llamó la atención al aparecer en el evento Tight End University en Nashville, donde sorprendió a los asistentes con una interpretación de "Love Story", alimentando aún más las expectativas de sus seguidores sobre una inminente boda.

Mientras tanto, los fanáticos permanecen atentos a cualquier anuncio oficial que confirme si el próximo 3 de julio marcará uno de los eventos más esperados de la cultura pop en 2026.