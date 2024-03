Por corridos tumbados, extranjeros quieren aprender español

En el entorno globalizado de la música contemporánea, los "corridos tumbados" se han erigido como un puente cultural que no sólo une a México con el mundo, sino que también impulsa a un número creciente de personas no hispanohablantes a sumergirse en el aprendizaje del español mexicano, destaca Your Mexican Friend, centro especializado de enseñanza de este idioma.

Este fenómeno, en parte, ha sido catalizado por la prominencia de artistas latinos en las listas de Spotify Wrapped 2023, destacando cómo la música mexicana y latina han capturado la atención a nivel mundial.

En la primera mitad del 2023, los corridos tumbados no sólo conquistaron el 77% de los streams totales de música mexicana en Spotify, significando que por cada 10 canciones de música mexicana escuchadas en la plataforma, más de siete eran corridos tumbados, sino que también experimentaron un crecimiento global en escuchas del 400%, destacándose artistas como Xavi entre los principales exponentes del género.

Recientemente, Xavi posicionó el tema “La Diabla” en el segundo lugar del Top 10 más escuchado en el mundo, con más de 380 millones de reproducciones, subrayando la extraordinaria popularidad y alcance mundial de los corridos tumbados en la plataforma.

Este logro no sólo resalta la universalidad y el atractivo transfronterizo de los corridos tumbados, sino que también subraya el interés creciente por las narrativas y el idioma español que caracterizan a este género, impulsando a muchos a explorar más profundamente la lengua y cultura mexicana para apreciar plenamente el arte detrás de las letras.

Ante este escenario, Carlos Ramírez, fundador de Your Mexican Friend, destaca que estos datos no sólo indican una preferencia musical, sino que también señalan un cambio cultural en cómo la música puede servir como una herramienta educativa y de inmersión lingüística. Y muestra cómo los ritmos latinos están educando y entreteniendo a una audiencia global, incentivando el aprendizaje del español a través de la música.

En la dinámica global de intercambio cultural propulsada por el auge de los corridos tumbados, la experiencia de estudiantes como Brady Miller destacan el impacto personal y cultural de esta música.

Brady, estadounidense de nacimiento, pero mexicano de corazón, se sumergió en el aprendizaje del español tras quedar fascinado por el ritmo y energía de los corridos tumbados.

"Fue la música la que inicialmente despertó mi curiosidad por las letras y, eventualmente, me llevó a una profunda apreciación de toda la cultura mexicana", comenta.

Este paso no sólo ha fortalecido su conexión con México, sino que también le ha permitido explorar más a fondo las historias y el significado detrás de la música que tanto lo inspira.

Acerca de Your Mexican Friend

Fundado en 2020 por Carlos Ramírez, Your Mexican Friend surge como una respuesta innovadora al desafío de la integración lingüística y cultural en el México urbano, ofreciendo cursos especializados en español mexicano para extranjeros.

Ubicado en el corazón de la Ciudad de México, este centro de enseñanza va más allá de la gramática y vocabulario básicos, enfocándose en la integración lingüística y cultural completa de sus estudiantes en la sociedad mexicana. Your Mexican Friend ha brindado más de 2 mil 500 clases a estudiantes de más de 15 países incluyendo Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, y muchos otros.

El impacto de Your Mexican Friend en la integración de extranjeros en México se ve reflejado en la creciente comunidad de estudiantes que no sólo aprenden un idioma, sino que también se sumergen en un estilo de vida en un país que continúa siendo un imán para nómadas digitales y expatriados. Es por ello que su labor que es más relevante que nunca, contribuyendo a una convivencia armónica y enriquecedora entre locales y extranjeros.

