¡Por error! Nodal revela en entrevista el sexo de su bebé

Christian Nodal reveló por accidente el sexo del bebé que tendrá con su pareja, la argentina Cazzu.

Fue durante una entrevista para un medio de Colombia cuando hizo la revelación, mientras hablaba de proyectos que tendrá previo al nacimiento de su primogénito.

En el programa “Lo sé todo Colombia”, el artista adelantó que se quitará los tatuajes de la cara para que su bebé lo conozca tal y como es; fue en este momento cuando se le habría escapado el dato.

Sin embargo, cuando la entrevistadora le preguntó si el bebé que esperan él y Cazzu es una niña, Nodal respondió:

'No, no lo sabemos pero ahí estoy, haciendo fuercita, siempre he querido una niña, pero si es niño no pasa nada', agregó.