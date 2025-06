Pospone Shakira concierto en Los Ángeles tras redadas migratorias

La cantante colombiana Shakira pospuso su presentación programada para el 20 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, como parte de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

La nueva fecha del concierto será el 4 de agosto, de acuerdo con información confirmada por la empresa de boletos.

Aunque la artista aún no ha hecho un pronunciamiento público, fue la plataforma de venta de boletos la que notificó a los asistentes a través de un correo electrónico.

En el mensaje, la empresa aseguró que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva fecha.

🇺🇸🚨 | The sold-out #LMYNLWorldTour date at the iconic SoFi Stadium in Los Angeles has also been postponed to Monday, August 4, due to the riots and protests against ICE.

— Attention: perhaps with the rescheduling, a second date can be announced.#LMYNLWORLDTOUR #shakira pic.twitter.com/zXIJOEr0yL