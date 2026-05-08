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Pospone Edén Muñoz concierto en Los Mochis tras incendio en plaza

El exvocalista de Calibre 50 compartió un mensaje en redes sociales donde expresó sentirse afectado por el ambiente de duelo que vive la comunidad.

  • 08
  • Mayo
    2026

Edén Muñoz anunció la reprogramación de su concierto en Los Mochis, Sinaloa, luego del incendio registrado en Plaza Fiesta Las Palmas, tragedia que dejó personas fallecidas y decenas de lesionados en la ciudad.

El cantante sinaloense informó que no se encuentra emocionalmente en condiciones de realizar el espectáculo previsto para este fin de semana, al considerar que no es momento de celebrar tras lo ocurrido en su ciudad natal.

Edén Muñoz anuncia nueva fecha para el concierto

La presentación estaba programada para realizarse este 9 de mayo como parte de la gira ‘Como en los viejos tiempos Tour’. Sin embargo, el evento fue aplazado y ahora se llevará a cabo el próximo 20 de junio.

El exvocalista de Calibre 50 compartió un mensaje en redes sociales donde expresó sentirse afectado por el ambiente de duelo que vive la comunidad tras el incendio en el centro comercial.

“No es momento de celebrar”, expresó el cantante al explicar los motivos detrás de la decisión.

Muñoz también señaló que como artista y como persona no considera correcto salir al escenario mientras familias de Los Mochis atraviesan momentos complicados por la tragedia.

Incendio en plaza comercial dejó muertos y heridos

El incendio ocurrió en Plaza Fiesta Las Palmas y provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades estatales. Los reportes preliminares señalan que el siniestro dejó al menos cinco personas fallecidas y decenas de heridos.

Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo las llamas y el humo se extendieron rápidamente por distintas áreas del centro comercial, complicando las labores de evacuación. 

Hasta el momento, las autoridades continúan investigando las causas del incendio mientras permanecen activos algunos operativos de revisión y apoyo a las víctimas.

 


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