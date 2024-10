Premian a Susana Zabaleta con el Cabrito de Cristal

Susana Zabaleta fue homenajeada durante la clausura de la edición número 20 del Festival Internacional de Cine de Monterrey, realizada en el Teatro de la Ciudad.

La actriz y cantante recibió un Cabrito de Cristal, como reconocimiento a su trayectoria como ícono del cine mexicano, pues es una de las figuras más emblemáticas de la industria cinematográfica en los últimos años.

“Es muy emocionante estar en este teatro porque aquí fue la primera vez que canté una ópera. Aquí fue la primera vez que hice teatro, aquí pasaron tantas cosas… Monterrey forma parte fundamental de mi educación, entonces estar aquí es algo muy especial. Yo le doy las gracias a este festival por seguir haciéndolo. Tienen 20 años. Gracias a ustedes por estar aquí.

“El homenaje es muy importante porque yo llegué a estudiar la prepa a Monterrey, después estudié música y conocí el arte. Para mí es muy importante que esta ciudad me de un premio, pues uno va trabajando sin pensar en los reconocimientos, pero ha sido una trayectoria muy difícil», destacó Zabaleta.

El papel de la mujer en el mundo del cine también fue un tema que abordó la también productora.

“En la cinta Sobrenatural, nadie sabe que yo junté a Gabriel González Meléndez y Daniel Gruener en mi casa. Buscamos y buscamos hacer la película, y lo logramos, pero en ese momento yo salía con Daniel, así que me trataban como ‘ah, ya habló la novia’. Así fui tratada durante toda la filmación. Fue algo muy difícil porque he tenido que abrirme paso yo sola, no tengo a nadie que me respalde”, expresó.

Al evento asistieron otras celebridades, tales como la actriz regia Érika Buenfil, quien dijo que pronto estrenará una película.

