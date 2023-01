Estos son los nominados que van por la gloria del Óscar

Jimmy Kimmel será el presentador oficial de la ceremonia de los Óscar, la cual, se llevará a cabo el próximo 12 de marzo.

Hoy conoceremos al fin, a quienes contenderán para llevarse la estatuilla del Óscar, en la edición número 95 de la entrega de premios que se realizará el próximo 12 de marzo.

El apoyo más fuerte parece ser para la comedia irlandesa Los Espíritus de la Isla; (The Banshees of Inisherin) de Martin McDonagh y El filme independiente de ciencia ficción Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, (Everything Everywhere All at Once) de Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

Además de nominaciones de Dirección, Guión y Mejor Película, ambos filmes podrían tener hasta cuatro nominaciones de actuación. La estrella de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, Michelle Yeoh, es la favorita en la formidable categoría de Mejor Actriz, mientras que su coestelar, Ke Huy Quan, parece tener asegurado el premio de Mejor Actor de Reparto.

El astro de Los Espíritus de la Isla, Colin Farrell es probablemente el competidor más duro para Brendan Fraser de The Whale (La ballena) y Austin Butler de Elvis en la categoría de Mejor Actor, mientras que Brendan Gleeson, Kerry Condon y Barry Keoghan también podrían tener nominaciones.

¿Nominarán a los éxitos de taquilla?

Con $1,500 millones de dólares por venta de boletos, Top Gun: Maverick ayudó a atraer al público —especialmente a los mayores- que había dudado en volver al cine después de más de dos años por la pandemia.



Se espera que sea recompensada con una nominación a Mejor Película, así como muchas nominaciones en las categorías técnicas. Al meter seis cámaras IMAX en la cabina de un jet de combate, como lo logró el cinefotógrafo chileno Claudio Miranda, tiene el tipo de cinematografía que es difícil de ignorar.



Avatar: The Way of Water de James Cameron, que ya superó los $2,000 millones de dólares por venta de boletos, estará en la mezcla en muchas de las mismas categorías de Top Gun.



Y por primera vez, una película de Marvel se encamina a lograr una nominación con Angela Bassett, por su papel de actriz de reparto en Black Panther: Wakanda Forever.