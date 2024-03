Premios Óscar 2024: Fecha, horario, nominados y dónde ver

La edición 96 de los Premios Óscar está cerca y como ya es una costumbre de cada año se entregará la tan ansiada estatuilla para premiar a lo mejor del cine.

Y tras un año complicado para la industria del cine, el cual fue marcado por la huelga de actores y guionistas, la ceremonia de los Premios Óscar 2024 se llevará a cabo el 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

¿A qué hora empieza la alfombra roja de los Premios Óscar 2024?

La gala de los Premios Óscar, dará inicio con la alfombra roja a las 4:00 p.m., mientras que la ceremonia de premiación iniciará a las 5:00 p.m. horario de la Ciudad de México.

¿Dónde ver la premiación de los Óscar 2024 gratis?

En México, podrás disfrutar de los Óscar en la transmisión en vivo a través de la pantalla de Azteca 7 y TNT.

¿Quién será el presentador de los Premios Óscar 2024?

Jimmy Kimmel fue anunciado como el maestro de ceremonias para la 96.ª edición de los Premios Óscar.

¿Cuáles son las películas favoritas para llevarse galardones en los Premios Óscar 2024?

La dupla Oppenheimer y Barbie, que lideró la taquilla durante el pasado año, es la favorita indiscutible para acaparar las nominaciones al Óscar 2024.

Entre las películas que competirán por llevarse el mayor reconocimiento de Hollywood, está Oppenheimer de Christopher Nolan, Barbie de Greta Gerwig y Pobres Criaturas de Yorgos Lanthimos.

Lista completa de nominados a los Premios Óscar 2024

Mejor Película

Ficción Americana

Anatomía de una caída

Barbie

Los que se quedan

Asesinos de la Luna

Maestro

Oppenheimer

Vidas pasadas

Pobres criaturas

Zona de interés

Mejor Director

Justine Triet, por ‘Anatomía de una caída’

Martin Scorsese, por ‘Asesinos de la Luna’

Christopher Nolan, por ‘Oppenheimer’

Yorgos Lanthimos, por ‘Pobres Criaturas’

Jonathan Glazer, por ‘Zona de interés’

Mejor Fotografía

El Conde

Asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

Mejor Película Animada

El niño y la garza

Elemmental

Nimona

Robot Dreams

Spider-man: a través del metaverso

Mejor Actriz

Annette Bening, por ‘Nyad’

Lily Gladstone, por ‘Asesinos de la Luna’

Sandra Huller, por ‘Anatomía de una caída’

Carey Mulligan, por ‘Maestro’

Emma Stone, por ‘Pobres criaturas’

Mejor Actor

Bradley Cooper, por ‘Maestro’

Colman Domingo, por ‘Rustin’

Paul Giamati, por ‘Los que se quedan’

Cillian Murphy, por ‘Oppenheimer’

Jeffrey Wright, por ‘Ficción Americana’

Mejor Actor de Reparto

Sterling K Brown

Robert De Niro

Robert Downey Jr.

Ryan Gosling

Mark Ruffalo

Mejor Vestuario

Barbie

Killers of the flower Moon

Napoleón

Oppenheimer

Poor Things

Mejor Maquillaje y Peinado

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

La sociedad de la nieve

Mejor Cortometraje Animado

Canta a un cerdo

95 sentidos

Nuestro uniforme

Paquidermo

La guerra terminó

Mejor Guion Adaptado

Ficción americana

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

La zona de interés

Mejor Guion

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Maestro

Secretos de un escándalo

Vidas pasadas

Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt

Danielle Brooks

America Ferrera

Jodie Foster

Da’Vine Joy Randolph

Mejor Cortometraje

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Mejor Canción

The Fire Inside de Flamin’ Hot

I’m Just Ken de Barbie

It Never Went Away de American Symphony

What was I Made From de Barbie

Música Original

Ficción americana

Indiana Jones y el dial del destino

Asesinos de la Luna

Oppenheimer

Poor Things

Mejor Documental

Bobi Wine: La gente del presidente

La memoria eterna

Las 4 hijas

Matar a un tigre

20 días en Mariupol

Mejor Cortometraje Documental

El ABC del libro de Banning

El barbero de Little Rock

La isla en medio

La última tienda de reparación

Nai nai y Wai poo

Mejor Película Internacional

lo capitano (Italia)

Días perfectos (Japón)

La sociedad de la nieve (España)

The teacher’s lounge (Alemania)

Zona de interés (Reino Unido)

Mejor Diseño de Producción

Barbie

Asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

Mejor Edición

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Mejor Sonido

The Creator

Maestro

Mission Imposible: sentencia mortal parte I

Oppenheimer

Zona de interés

Mejores Efectos Especiales

The Creator

Godzilla Minus One

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Mission Imposible: sentencia mortal parte I

Napoleón

