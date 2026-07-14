Prepara película de terror basada en Cartoon Cat

TriStar Pictures adquirió los derechos de Cartoon Cat, la criatura creada por Trevor Henderson, para desarrollar una nueva cinta de terror

Sony Pictures, a través de TriStar Pictures, adquirió los derechos cinematográficos de Cartoon Cat, la popular criatura creada por el ilustrador canadiense Trevor Henderson, con el objetivo de llevarla a la pantalla grande en una nueva película de terror.

La noticia llega poco después de que Warner Bros. anunciara el desarrollo de una adaptación basada en Siren Head, otro de los personajes creados por Henderson, consolidando el interés de los estudios por llevar al cine las populares creepypastas surgidas en internet.

Proyecto en etapa inicial

De acuerdo con información difundida por Deadline, este es el segundo acuerdo alcanzado por Trevor Henderson con un gran estudio cinematográfico. El primero correspondió a Warner Bros. con Siren Head, mientras que ahora Sony apostará por Cartoon Cat.

La producción aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo; sin embargo, el estudio busca acelerar el proyecto y ya trabaja en la búsqueda del director que encabezará la película.

El equipo de producción estará integrado por Roy Lee, Steven Schneider, Scott Glassgold y J. Todd Harris. También participarán Thomas Pettinelli y Marc Marcum, mientras que Nicole Brown y Malcom Gray supervisarán el proyecto por parte de TriStar Pictures.

Hasta el momento no se ha confirmado si Trevor Henderson tendrá una participación directa en la producción.

¿Quién es Cartoon Cat?

Cartoon Cat es una criatura de terror nacida como una creepypasta en internet.

Su diseño está inspirado en los personajes animados de la década de 1930 y presenta la apariencia de un gato antropomórfico de color negro, extremadamente alto y delgado, con enormes ojos y una inquietante sonrisa.

Dentro de la mitología creada por Henderson, Cartoon Cat es considerado uno de los seres más peligrosos y malévolos de su universo.

La criatura suele aparecer en lugares abandonados, como centros comerciales, fábricas o edificios en ruinas. Entre sus habilidades destacan la capacidad de deformar y estirar su cuerpo a voluntad, además de su comportamiento hostil y su gusto por atormentar a sus víctimas.

El auge de las creepypastas en el cine

Con la adquisición de Cartoon Cat y el desarrollo paralelo de una película basada en Siren Head, los personajes creados por Trevor Henderson continúan expandiendo su presencia fuera de internet y se perfilan como las próximas apuestas del cine de terror inspirado en leyendas digitales.