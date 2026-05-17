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Escena

Brady Corbet alista épica cinta con Cate Blanchett y Selena Gomez

El director de “The Brutalist” prepara una ambiciosa película de gran escala con Cate Blanchett, Selena Gomez y posible participación de Michael Fassbender

  • 17
  • Mayo
    2026

Brady Corbet, cineasta aclamado por The Brutalist, ya prepara su próximo gran proyecto cinematográfico y lo hará con un elenco de alto perfil con Cate Blanchett, Selena Gomez y Michael Fassbender quienes encabezarán la nueva producción del director nominado al Óscar.

La noticia comenzó a tomar fuerza luego de que Blanchett insinuara su colaboración con Corbet durante una clase magistral en el Festival de Cine de Cannes, mientras reportes posteriores confirmaron que tanto ella como Gomez formarán parte del largometraje, considerado ya como una de las apuestas más ambiciosas del cine de autor contemporáneo.

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Aunque el proyecto aún no tiene título oficial confirmado, diversos reportes apuntan a que podría llamarse provisionalmente The Origin of the World.

Corbet ha descrito la película como una obra “que desafía géneros”, centrada en el misticismo estadounidense y la historia del ocultismo en Estados Unidos.

La narrativa abarcará desde el siglo XIX hasta la actualidad, aunque su foco principal estará en la década de 1970.

El cineasta adelantó que se tratará de una película para adultos con una escala monumental, rodada en cámaras especiales de 65 mm de ocho perforaciones, una tecnología poco habitual que apunta a una propuesta visual extraordinaria.

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Un guion de 200 páginas y posible duración de cuatro horas

Durante el Festival de Guion Storyhouse en Dublín, Corbet reveló que el libreto alcanza las 200 páginas, superando incluso a The Brutalist, cuyo guion tenía 165 páginas y derivó en una película de tres horas y media.

Esto ha disparado rumores de que el nuevo filme podría acercarse a las cuatro horas de duración, con una clasificación NC-17 o una orientación claramente dirigida a un público adulto, consolidando la visión experimental y épica del realizador.

La incorporación de Cate Blanchett fortalece aún más el proyecto. La actriz australiana, ganadora de dos premios Óscar, mantiene una de las carreras más respetadas de Hollywood tras colaborar con directores como Martin Scorsese, David Fincher, Guillermo del Toro y Wes Anderson.

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Su trabajo más reciente incluye Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch, además de una filmografía que abarca títulos como Blue Jasmine y El aviador.

Selena Gomez continúa expandiendo su perfil actoral

Para Selena Gomez, esta película representa otro paso firme en su consolidación como actriz de peso, más allá de su faceta como estrella pop global y empresaria con Rare Beauty.

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Tras su salto de Disney Channel con Los magos de Waverly Place, Gomez sorprendió con proyectos como Spring Breakers, Emilia Pérez, que le otorgó reconocimiento en Cannes, y la exitosa serie Only Murders in the Building, que ya prepara su sexta temporada.

Aunque algunos reportes señalan que Fassbender continúa en negociaciones, su posible participación añade aún más expectativa al proyecto, considerando su historial en cintas de gran intensidad dramática.

Producida por Andrew Morrison bajo Kaplan Morrison, esta será la cuarta película de Brady Corbet tras The Childhood of a Leader, Vox Lux y The Brutalist.


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