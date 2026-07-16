Presentan denuncia contra actor de doblaje Alfonso Obregón

La actriz de doblaje Brenda Rivero denunció formalmente a Alfonso Obregón por presuntos delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores

La actriz de doblaje Brenda Rivero confirmó que presentó una denuncia formal en contra del actor de doblaje Alfonso Obregón, conocido por dar voz a Shrek en Latinoamérica, por los presuntos delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores.

A través de sus redes sociales, Rivero compartió una imagen del documento oficial de la querella, el cual fue sellado el pasado 13 de julio por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En su publicación, la actriz aseguró que, tras un largo periodo de miedo, vergüenza y silencio, decidió iniciar el proceso legal correspondiente.

"Después de mucho tiempo de miedo, vergüenza y silencio, hoy puedo decir que la denuncia correspondiente ya ha sido presentada", escribió.

Busca que el caso siga por la vía legal

Brenda Rivero explicó que ya no podía continuar guardando silencio sobre los hechos que asegura haber vivido y señaló que el caso continuará por las vías legales con el acompañamiento del abogado Gerardo Rincón.

Asimismo, agradeció el respaldo y la comprensión de las personas que la han acompañado durante este proceso.

Días antes de presentar la denuncia, Rivero hizo pública en redes sociales una acusación de presunto acoso sexual en contra de Obregón. De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron cuando ella tenía 16 años y el actor alrededor de 50.

La actriz acompañó su publicación con imágenes de una conversación entre su madre y Alfonso Obregón a través de Messenger, surgida después de que el actor afirmara en Facebook que era víctima de difamación, sin ofrecer mayores detalles.

Escuela suspendió al actor

Tras hacerse públicas las acusaciones, la Escuela Nacional de Locución (Enaloc) informó la suspensión preventiva de Alfonso Obregón como profesor de doblaje. La institución indicó que la medida fue adoptada con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y colaboradores.

En 2024, Alfonso Obregón fue detenido por autoridades de la Ciudad de México por un presunto caso de abuso sexual ocurrido en 2022. En aquella ocasión fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte y quedó a disposición de un juez, aunque posteriormente recuperó su libertad y continuó con sus actividades profesionales.

Rivero señaló que decidió formalizar la denuncia para que exista un antecedente legal y manifestó que también busca dar voz a otras posibles víctimas que pudieran haber atravesado situaciones similares.