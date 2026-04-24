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Coahuila

Menores de Ramos Arizpe presentan propuestas en Cabildo Infantil

Con iniciativas centradas en educación, comunidad y desarrollo social, 22 alumnos de quinto y sexto grado participaron en el Cabildo Infantil 2026

  • 24
  • Abril
    2026

Con propuestas enfocadas en educación, comunidad y desarrollo social, niñas y niños de Ramos Arizpe participaron en el Cabildo Infantil 2026, donde plantearon acciones que podrían incorporarse a la agenda municipal. 

En el ejercicio, realizado en la Presidencia Municipal, participaron 22 estudiantes de quinto y sexto grado, seleccionados entre 179 aspirantes de 39 escuelas públicas, privadas, rurales y de educación especial, tras un proceso de evaluación y exposición de proyectos. 

Durante la sesión, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que varias de las propuestas presentadas son viables y podrían implementarse, al considerar que abordan temas como el rescate de tradiciones, la promoción de derechos de la niñez y el fortalecimiento de programas sociales en escuelas. 

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Como parte del Cabildo Infantil, fue designada como alcaldesa Angie Gabrielle Cedillo Almanza, quien planteó la importancia de mejorar la movilidad entre comunidades rurales y la zona urbana, además de impulsar la participación de la niñez en la toma de decisiones. 

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF municipal, Teresita Escalante Contreras, señaló que este tipo de ejercicios contribuyen a la formación cívica y al desarrollo de una cultura de participación desde edades tempranas. 

Durante el evento también se realizó un minuto de aplausos en memoria del joven Diego González Castillo, en un gesto de solidaridad institucional.

Autoridades municipales indicaron que este tipo de dinámicas permiten recoger propuestas ciudadanas desde la infancia y fortalecer la cultura democrática en el municipio.


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