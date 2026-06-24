Presentan solicitud de juicio político contra alcalde De la Maza

Tras la solicitud, acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado para presentar una denuncia penal en contra del presidente municipal de El Carmen

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En calidad de ciudadana, la regidora independiente Eznita Serna Arriaga presentó en el Congreso del Estado una solicitud de juicio político en contra de Gerardo de la Maza, alcalde de El Carmen.

Acompañada de los regidores del PVEM, Pueblito Olvera e Isidro Garza, la edil consideró reprobable la agresión cometida por De la Maza en contra de un mesero.

“Reprobamos enérgicamente la violencia y a los violentadores, no vamos a solapar; como funcionaria, mi convicción es informe: por encima de la ley, nadie”, declaró Serna. El día presentamos la solicitud formal de juicio político para que el presidente municipal de El Carmen, Nuevo León, enfrente justo y piso parejo, como todos los mexicanos, fuera los escudos gubernamentales de protección, no a la violencia social sí a la justicia ciudadana”.

La regidora informó que, previo a la solicitud, acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado para presentar una denuncia penal en contra del alcalde.

“Ya presenté la denuncia penal correspondiente y al ciudadano víctima le decimos que estamos para servirle dentro del ejercicio de nuestras funciones; nuestra única intención es que se sienta protegido y amparado”, indicó.

La solicitud de juicio político que fue entregada en la Oficialía de Partes es la primera que se hace en contra de Gerardo de la Maza, luego de que fuera exhibido en un video agrediendo a un mesero.

Serna Arriaga pidió que el escrito sea turnado con carácter de urgente a la Comisión Anticorrupción del Congreso.