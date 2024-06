Príncipe William asiste con sus hijos a concierto de Taylor Swift

Taylor Swift ofreció su primer concierto en Londres como parte de su gira 'The Eras Tour', donde fue recibida con gran entusiasmo por sus fans, incluidos el príncipe William y sus hijos George y Carlota.

El príncipe William, en celebración de su cumpleaños 42, asistió el viernes al concierto en Londres, acompañado de sus dos hijos mayores, George, de 10 años, y Carlota, de 9 años. La noticia fue revelada este sábado en redes sociales, generando gran interés y alegría entre los seguidores de la realeza y de la cantante.

El Palacio de Kensington compartió una foto en X que muestra a Taylor Swift haciéndose un selfie con el heredero al trono británico y sus hijos detrás del escenario, antes de que comenzara el concierto en el estadio de Wembley. La imagen destaca el momento especial y la emoción compartida entre la familia real y la estrella del pop.

Por su parte, Taylor Swift también difundió otra selfie en sus redes sociales, en la que aparece junto al príncipe William, los niños y su novio, Travis Kelce.

Happy Bday M8! London shows are off to a splendid start 🇬🇧🇺🇸🤝 @KensingtonRoyal pic.twitter.com/VlD6V0PiEL