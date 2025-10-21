Proyectarán concierto de Juan Gabriel en el Zócalo

Netflix, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, rendirá homenaje a Juan Gabriel con la proyección de su primer concierto en el Palacio de Bellas Artes, grabado en 1990.

El evento se realizará el próximo 8 de noviembre en el Zócalo capitalino, y contará con imágenes inéditas que forman parte del documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, dirigido por María José Cuevas, que se estrenará el 30 de octubre en la plataforma.

El material audiovisual, de 125 minutos de duración, promete congregar a miles de admiradores del Divo de Juárez en el corazón de la capital, evocando la multitudinaria función de 2024 en la Cineteca Nacional, donde más de seis mil personas asistieron a ver Juan Gabriel, mis 40 años en Bellas Artes.

Esta nueva proyección se enmarca dentro de las actividades de lanzamiento del documental, que ofrece un recorrido íntimo y revelador por la vida y el legado de Alberto Aguilera Valadez, mostrando videos filmados por él mismo y material de archivo nunca antes difundido.

Producido por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, el proyecto retrata al hombre detrás del ícono: su sensibilidad, su pasión creativa y su capacidad para transformar el dolor en arte.

Con cuatro episodios, Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero se presenta como un homenaje profundo al artista que rompió estigmas, conquistó corazones y marcó para siempre la historia musical de México.

