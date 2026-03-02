Proyectarán último concierto de Rocío Dúrcal en CDMX

La voz de la "Española más mexicana" volverá a resonar en el recinto que tantas veces la vio triunfar. Esta semana se anunció la proyección especial en salas de cine de "El último concierto", el registro audiovisual de la histórica presentación de Rocío Dúrcal en el Auditorio Nacional.

El evento cinematográfico ofrece una oportunidad única para que las nuevas generaciones y sus fieles seguidores experimenten la potencia vocal de Dúrcal en formato de alta definición. La grabación captura la esencia de su gira de despedida, donde interpretó los éxitos que marcaron una era en la música en español.

Puntos destacados de la proyección:

El filme incluye interpretaciones magistrales de temas como "Amor eterno", "La gata bajo la lluvia" y "Costumbres".

Se ha trabajado en la optimización de audio y video para ofrecer una experiencia inmersiva que simula la acústica del "Coloso de Reforma".

La cinta presenta breves vistazos detrás de cámaras y testimonios que muestran la calidez humana de la artista antes de subir al escenario.

A casi dos décadas de su partida, Rocío Dúrcal sigue siendo la solista española más vendedora en México.

Esta proyección no solo es un tributo a su carrera, sino una celebración de la unión cultural entre España y México que ella personificó como nadie más.

Las funciones estarán disponibles por tiempo limitado en las principales cadenas de cine del país.

Se recomienda a los asistentes preparar los pañuelos, pues la emotividad de su interpretación de Juan Gabriel sigue siendo capaz de conmover hasta las lágrimas.

