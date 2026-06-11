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Coahuila

Queda oficialmente inaugurado el FUTFEST 2026 en Saltillo

Como parte de los atractivos principales, en el recinto se proyectarán más de 50 encuentros del torneo internacional en un entorno familiar y seguro

  • 11
  • Junio
    2026

Saltillo vivió este jueves el inicio oficial del FUTFEST 2026, evento que convertirá al Biblioparque Norte en el principal punto de reunión para los aficionados al fútbol y las familias de la región durante las próximas semanas. 

El alcalde Javier Díaz González encabezó la ceremonia de apertura, destacando que este espacio ofrecerá actividades recreativas, deportivas y culturales para personas de todas las edades hasta el próximo 19 de julio.

Durante el arranque de la celebración, el edil señaló que la ciudad se suma al ambiente de la máxima competencia futbolística internacional con una programación que incluye conciertos, exhibiciones artísticas, concursos, torneos deportivos y diversas opciones de entretenimiento.

 Además, resaltó que el evento se complementa con las actividades del Festival Internacional de las Artes FINA 449, ampliando la oferta para residentes y visitantes.

Como parte de los atractivos principales, en el recinto se proyectarán más de 50 encuentros del torneo internacional en un entorno familiar y seguro. 

También se contará con juegos mecánicos, áreas gastronómicas, venta de artesanías y artículos alusivos al evento. Tras la inauguración, los asistentes disfrutaron de la transmisión del partido entre México y Sudáfrica, marcando el comienzo de una fiesta que busca consolidar a Saltillo como uno de los escenarios más importantes de la celebración futbolera en Coahuila.


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