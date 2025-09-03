Cerrar X
Escena

Radiohead confirma su vuelta a los escenarios con una gira

La banda británica Radiohead ha confirmado este miércoles una serie de conciertos en Europa, según ha anunciado la promotora Last Tour

  • 03
  • Septiembre
    2025

La banda británica Radiohead ha confirmado este miércoles una serie de conciertos en Europa, según ha anunciado la promotora Last Tour.

La gira comenzará con cuatro actuaciones en Madrid los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre, marcando su regreso a la capital española tras 22 años de ausencia.

Estos serán los únicos conciertos en España dentro de una gira de veinte actuaciones en cinco ciudades europeas, la primera desde 2018.

El batería Philip Selway explicó: "El año pasado nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones y reconectar con nuestra identidad musical. Esto nos llevó a querer dar algunos conciertos juntos".

Tras Madrid, la banda actuará en Bolonia (14, 15, 17 y 18 de noviembre), Londres (21, 22, 24 y 25 de noviembre), Copenhague (1, 2, 4 y 5 de diciembre) y Berlín (8, 9, 11 y 12 de diciembre).

Selway añadió: "Por ahora, serán solo estas, pero quién sabe a dónde nos llevará esto".

El anuncio coincide con el lanzamiento digital en agosto del álbum en directo Hail to the Thief-Live Recordings 2003-2009, cuyo formato físico llegará el 31 de octubre.

Este material se recopiló durante los arreglos de la producción teatral de Thom Yorke Hamlet Hail to the Thief.

Los rumores sobre la gira surgieron tras la aparición de carteles y octavillas en varias ciudades con el nombre de Radiohead y las fechas de los conciertos.

Radiohead, una de las bandas más influyentes del rock alternativo desde los 90, alcanzó la fama con temas como Creep (1992) y discos icónicos como Pablo Honey (1993), OK Computer (1997) y Kid A (2000).

Su actitud contestataria, con hitos como el lanzamiento independiente de In Rainbows (2007), consolidó su legado.

Tras su último álbum de estudio, A Moon Shaped Pool (2016), y una gira hasta 2018, los miembros se han centrado en proyectos paralelos como The Smile, haciendo de esta reunión un evento muy esperado por sus seguidores.


