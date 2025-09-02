Radiohead deja pistas sobre posible regreso a los escenarios

Los rumores sobre el regreso de Radiohead a los escenarios crecen con fuerza en 2025, a ocho años de su último concierto oficial. La más reciente pista provino de unos misteriosos volantes encontrados en Londres y Dinamarca, que apuntan a posibles presentaciones de la banda británica.

El primero de estos indicios surgió en marzo, cuando el grupo registró la entidad comercial RHEUK25 LLP, una sociedad de responsabilidad limitada que otorgaría a sus miembros beneficios financieros al operar como empresa independiente, fuera de los contratos discográficos.

Esta noticia coincidió con el 30 aniversario de su emblemático álbum "The Bends", lo que encendió la expectativa de nueva música.

Más tarde, la banda hizo una donación de cuatro boletos para un “concierto de Radiohead a tu elección” con el fin de recaudar fondos para los bomberos de Los Ángeles, lo que reavivó aún más las especulaciones.

Este martes, un usuario de Reddit compartió la foto de un volante recogido en el Barbican Centre de Londres, en el cual se anunciaban cuatro conciertos de Radiohead programados para noviembre, lo que provocó que decenas de seguidores acudieran al lugar en busca de más ejemplares.

Pocas horas después apareció en redes otra imagen del mismo afiche, pero con fechas para diciembre en Copenhague, lo que algunos fans interpretaron como la señal de una posible gira.

Hasta ahora, Radiohead no ha emitido ningún comunicado oficial sobre las supuestas presentaciones.

La última vez que la banda tocó en vivo fue el 1 de agosto de 2018 en Filadelfia, durante la gira de "A Moon Shaped Pool".

