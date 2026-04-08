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Radiohead traerá experiencia inmersiva 'Kid A Mnesia' a CDMX

La banda británica Radiohead anunció que su instalación audiovisual Motion Picture House: Kid A Mnesia llegará a la capital mexicana

  • 08
  • Abril
    2026

La banda británica Radiohead anunció que su instalación audiovisual Motion Picture House: Kid A Mnesia llegará a la capital mexicana tras su estreno en el festival Coachella 2026.

La experiencia se presentará en La Maravilla Studios del 27 de octubre al 15 de noviembre, ofreciendo a los asistentes un recorrido inmersivo por el universo creativo de los álbumes Kid A (2000) y Amnesiac (2001).

El proyecto, desarrollado por Thom Yorke junto al artista visual Stanley Donwood, combina una película de 75 minutos con una instalación artística que incluye piezas originales, música remasterizada y sonido envolvente.

La narrativa gira en torno a una historia conceptual sobre “un monstruo atrapado en un museo de lo perdido y olvidado”, creando una atmósfera que mezcla cine, arte contemporáneo y música.

A diferencia de un concierto tradicional, la banda no se presentará en vivo, ya que se trata de una experiencia sensorial e interactiva.

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La instalación estará disponible durante poco más de dos semanas en la Ciudad de México, con entradas organizadas en bloques de aproximadamente dos horas que incluyen la proyección y el recorrido por la galería.

El proceso de acceso contempla un registro previo para participar en la preventa de boletos, programada para abril, mientras que la venta general iniciará días después, con precios aproximados de mil 480 pesos por persona.

Un legado que marcó época

Kid A y Amnesiac representan uno de los momentos más experimentales en la carrera de Radiohead, marcando un giro radical hacia sonidos electrónicos y estructuras poco convencionales tras el éxito de OK Computer.

Estos discos no solo redefinieron el sonido de la banda, sino que también influyeron en la música del siglo XXI, convirtiéndose en obras de culto.

La instalación debutará en un espacio especialmente diseñado dentro de Coachella, para posteriormente iniciar una gira internacional que incluirá ciudades como Nueva York, Chicago y San Francisco antes de su llegada a México.


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