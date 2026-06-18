'Aquel' repasará más de 60 años de carrera del cantante español, incluidos episodios íntimos y desafíos de salud, con estreno previsto para finales del verano

Inicio / Escena / Raphael 'abrirá' su vida en serie biográfica para Netflix

El cantante Raphael espera para después del verano el estreno de su serie autobiográfica, que llevará por nombre "Aquel" y presentará aspectos desconocidos de su vida y momentos clave de su carrera artística.

Esta producción de Netflix, en colaboración con Caracol Televisión, constará de 8 episodios y tiene previsto su estreno a finales del verano, luego de más de tres años de intenso trabajo de guion y producción en los que el propio artista ha participado sin filtros.

El propio cantante ha declarado que no rehúye ningún aspecto de su vida, incluyendo los momentos más duros y complejos, como los retos de salud que ha enfrentado a lo largo de los años.

Desde sus humildes orígenes en la España de la posguerra hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales (como Madrid, Las Vegas, París o Moscú) serán incluidos.

“Este 'biopic' no solo cuenta mi historia, también refleja una historia compartida: más de seis décadas de carrera marcadas por momentos inolvidables, unos muy conocidos, otros más íntimos; algunos luminosos, otros más duros, pero todos profundamente significativos", dijo el cantante.

El papel de Raphael será interpretado por los actores Javier Morgade y Carlos Santos, quienes darán vida a las distintas etapas del cantante.