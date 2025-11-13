Cerrar X
Raphael es nombrado 'Persona del Año 2025' en los Latin Grammy

El cantante español Raphael fue homenajeado en Las Vegas como 'Persona del Año 2025' por la Academia Latina de la Grabación

  • 13
  • Noviembre
    2025

El legendario cantante Raphael, de 82 años, fue distinguido el miércoles como “Persona del Año 2025” por la Academia Latina de la Grabación, en una emotiva gala celebrada en el Centro de Convenciones del Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada.

La ceremonia forma parte de las actividades previas a los Latin Grammy, que se entregan este jueves en el Grand Garden Arena de Las Vegas.

“Nos sentimos tremendamente orgullosos de rendir este merecido homenaje a Raphael por una carrera artística ejemplar que ha trascendido fronteras e idiomas”, expresó Manuel Abud, CEO de la Academia.

Durante la velada, figuras como Enrique Bunbury, Marco Antonio Solís, Fito Páez, Susana Baca y Willy Chirino celebraron el legado del artista nacido en Linares, España, en 1943, y conocido mundialmente por clásicos como Yo soy aquél, Mi gran noche y Escándalo.

“Ser nombrado ‘Persona del Año’ me emociona enormemente, es la mejor manera de celebrar tantos años de dedicación y amor por la música”, declaró Raphael, profundamente conmovido por el reconocimiento.

El artista agradeció al público y a sus colegas por acompañarlo a lo largo de más de 60 años de carrera, destacando que el premio representa “un sueño cumplido”.

Por otra parte, el reconocimiento “Persona del Año” honra no solo los logros musicales, sino también la labor humanitaria de artistas que han dejado una huella duradera.

Raphael se suma a una lista de leyendas como Carlos Vives, Laura Pausini, Marco Antonio Solís, Rubén Blades, Shakira y Juan Gabriel, entre otros.


