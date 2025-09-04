Rauw Alejandro recibe el premio Herencia Hispana 2025

Con orgullo, música y un sabor caribeño, Rauw Alejandro fue galardonado este jueves con el premio Herencia Hispana en la categoría "Visión", en una gala celebrada en Washington D.C.

Durante la ceremonia, el cantante y compositor puertorriqueño compartió escenario con figuras como Rosie Pérez y Cheech Marín, en un homenaje al talento y la identidad latina en Estados Unidos.

“Estoy con mucha alegría, con mi gente, llevando nuestra bandera en alto”, dijo Rauw horas antes del evento, destacando la importancia de representar a una comunidad que, según él, ha dejado huella en el mundo entero. “No se trata solo de mí, sino de todas las personas que han pasado por aquí”.

El galardón, otorgado por la Fundación Herencia Hispana (HHF), reconoce su aporte innovador a la música latina y su impacto global. Rauw, una de las figuras más influyentes del género urbano, ha ganado un Latin Grammy, ha sido nominado cuatro veces al Grammy y ha recibido múltiples premios Billboard y Lo Nuestro.

En 2024 lanzó su quinto álbum, "Cosa Nuestra", con el que actualmente realiza una gira internacional y, a un año de la salida del proyecto, ya alista uno nuevo, titulado "Cosa Nuestra". Capítulo 0", una especie de precuela musical que, según dijo, profundiza en sus raíces caribeñas.

“Estamos girando hasta fin de año, y por ahí viene el ‘Capítulo 0’. Seguimos divirtiéndonos y haciendo música”, adelantó el artista.

Estos premios son respaldados por más de 40 instituciones en Estados Unidos y celebran la visión, logros y el orgullo cultural de la comunidad latina.

En ediciones pasadas han sido reconocidos nombres como Bad Bunny, Selena Gómez, Sebastián Yatra y Jessica Alba.

