Escena

Christian Nodal responde a Cazzu y aviva nueva polémica

El cantante Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la polémica luego del estreno de la canción Rosita, de Rauw Alejandro junto a Tainy y Jhayco

  • 25
  • Febrero
    2026

El cantante Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la polémica luego del estreno de la canción Rosita, de Rauw Alejandro junto a Tainy y Jhayco, donde se escucha la frase: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

La referencia detonó una reacción de su expareja Cazzu, a la que el intérprete mexicano respondió con una serie de declaraciones públicas que escalaron la controversia.

Nodal acusa a Cazzu de mentir

A través de su canal de difusión, Nodal aseguró que la cantante argentina, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, inventó que él le negó permisos para viajar con su hija Inti.

“Cuando ella no tenía visa de trabajo… se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija, sin mostrar una sola prueba”, afirmó.

El sonorense sostuvo que se le ha acusado injustamente de ejercer violencia vicaria.

Posteriormente, el cantante aseguró que es la propia Cazzu quien no le ha permitido convivir con la menor.

“Que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite”, expresó.

También habló sobre la pensión que aporta para Inti y cuestionó versiones públicas sobre el apoyo económico.

La polémica crece tras mensaje de Cazzu

La controversia comenzó cuando la rapera argentina publicó un texto en su blog tras el lanzamiento de “Rosita”, donde criticó la “legendaria camaradería entre varones” en la industria musical.

En su mensaje, Cazzu insinuó que la verdadera afectada por la situación es su hija, lo que generó molestia en Nodal, quien pidió no involucrar a la menor.

“Dramón por una línea… es en tono de burla a mi fama de alma enamorada”, respondió el cantante.

Las declaraciones del intérprete desataron especulaciones entre usuarios de redes sociales, quienes señalaron posibles indirectas hacia Bad Bunny y Belinda.

Esto luego de que Cazzu compartiera escenario con el artista puertorriqueño en Argentina y fuera fotografiada recientemente junto a la exprometida de Nodal.

Hasta ahora, Cazzu no ha respondido directamente al último mensaje del cantante de regional mexicano. Mientras tanto, la discusión continúa creciendo en redes sociales y mantiene bajo los reflectores a tres de las figuras más mediáticas de la música latina.


