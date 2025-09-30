Cerrar X
escena_rauw_alejandro_eeac89a6ad
Escena

Afirma Rauw Alejandro que la cultura latina es 'global'

El puertorriqueño destacó que la cultura latina es global tras confirmarse que Bad Bunny será el primer latino en solitario en el medio tiempo del Super Bowl

  • 30
  • Septiembre
    2025

Después de que se hiciera oficial que Bad Bunny será el encargado de realizar el medio tiempo del Super Bowl, Rauw Alejandro aseguró que la cultura latina es "global" y que "el mundo escucha su música".

"Lo que antes era imposible para un latino y más en 'lo urbano' hoy es realidad. El Conejo en el Super Bowl", escribió el artista en un mensaje en su cuenta de X.

La actuación de Bad Bunny en el show de medio tiempo más importante marcará un hito muy importante, pues será la primera vez que un artista latino se presente en solitario.

Esta decisión por parte de la NFL de escoger a un cantante latino para su espectáculo marca un fuerte contraste con las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

"Las puertas están abiertas y nuestra cultura es global, el mundo nos escucha", subrayó Rauw Alejandro, en alusión a que el reguetón se ha convertido en la música más escuchada del mundo.

El cantante puertorriqueño también expresó su deseo y esperanza de algún día ser él quien protagonice el evento de medio tiempo de la FL.

"Quizás, tal vez, si hay salud, 2028 sea Rauw quien continúe esa historia. PR (Puerto Rico) en la casa, puñeta", indicó.

Apenas en 2020, Shakira y Jennifer López actuaron en el intermedio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25273056560883_3598f50574
Tyreek Hill es llevado al hospital por lesión en su pie izquierdo
EH_DOS_FOTOS_29_4c0224dada
Travis Kelce niega conflicto con su entrenador Andy Reid
Bad_Bunny_82d4794d67
Bad Bunny y Morat arrasan en Premios Juventud
publicidad

Últimas Noticias

dw3q_c4ff3d5cd1
Venezuela celebra la Navidad en medio de tensiones con EUA
EH_COLLAGE_1_e2a1c8f23b
Septiembre cumplidor: supera expectativa de lluvia
EH_UNA_FOTO_35_1b033d2050
Llega el tráiler oficial de ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×