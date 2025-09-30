Afirma Rauw Alejandro que la cultura latina es 'global'

Después de que se hiciera oficial que Bad Bunny será el encargado de realizar el medio tiempo del Super Bowl, Rauw Alejandro aseguró que la cultura latina es "global" y que "el mundo escucha su música".

"Lo que antes era imposible para un latino y más en 'lo urbano' hoy es realidad. El Conejo en el Super Bowl", escribió el artista en un mensaje en su cuenta de X.

La actuación de Bad Bunny en el show de medio tiempo más importante marcará un hito muy importante, pues será la primera vez que un artista latino se presente en solitario.

Esta decisión por parte de la NFL de escoger a un cantante latino para su espectáculo marca un fuerte contraste con las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

"Las puertas están abiertas y nuestra cultura es global, el mundo nos escucha", subrayó Rauw Alejandro, en alusión a que el reguetón se ha convertido en la música más escuchada del mundo.

El cantante puertorriqueño también expresó su deseo y esperanza de algún día ser él quien protagonice el evento de medio tiempo de la FL.

"Quizás, tal vez, si hay salud, 2028 sea Rauw quien continúe esa historia. PR (Puerto Rico) en la casa, puñeta", indicó.

Apenas en 2020, Shakira y Jennifer López actuaron en el intermedio.

