Reacciona George Clooney a crítica de Tarantino

George Clooney no se limitó, mostró su molestia y respondió duro y directo a los comentarios que hizo sobre él Quentin Tarantino, quien lo descalificó como actor de cine.

“Quentin dijo algunas cosas sobre mí recientemente, así que estoy un poco irritado con él. Hizo una entrevista donde estaba nombrando estrellas de cine, y hablaba de Brad Pitt y alguien más, y luego el entrevistador le dice:

‘¿Qué hay de George?’ y él le respondió: ‘No es una estrella de cine’. Lluego literalmente dijo algo como, 'Nómbrame una película desde el milenio'.

¿Desde el milenio? Eso es básicamente toda mi maldita carrera.

"Así que ahora estoy como, está bien, amigo, que te jodan. No me importa darle mierda. Él me dio mierda. Pero mira, somos realmente afortunados de haber trabajado con estos grandes directores. El director y el guion son lo que te mantienen vivo", dijo el actor.

Clooney recordó cuando trabajó junto a Tarantino, en 1996, en la película Del Crepúsculo al Amanecer, donde Clooney interpretó uno de los roles principales.

“Hice una película con Quentin. Interpretó a mi hermano. Estuvo bien en ella”, expresó.

La próxima película de Clooney, Wolfs, se estrenará en el Festival de Cine de Venecia antes de llegar a Apple TV+ el 27 de septiembre, con una semana de exhibición en cines a partir del 20 de septiembre.

