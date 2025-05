Miley Cyrus estrena balada al piano antes de su álbum

Tras compartir los nuevos sencillos, "Prelude", "Something Beautiful" y "End of the World", que conforman su próximo álbum conceptual que sale a finales de este mes (30 de mayo), "Something Beautiful", Miley Cyrus debutó un nuevo sencillo acompañada únicamente de un piano. Esto sucedió la semana pasada durante una presentación en vivo en Nueva York.

Antes de presentar el tema inédito, la cantante estadounidense dedicó unas palabras que despertaron la atención en redes: “Tengo a mucha gente que he conocido y amado desde hace mucho tiempo en esta sala, incluso un par de exes… Y esta canción va de algo similar”. Además, al interpretar la canción, Cyrus hacía algunas bromas entre los versos: “¡Es como un clásico instantáneo!”.

“Oh, me quedo cuando el éxtasis está lejos / Y rezo para que vuelva”, canta Cyrus en la primera presentación pública de la balada ‘More To Lose’. “Y tú dices, ‘Quisiera que no fuera cierto, oh’ / Sabía que algún día uno tendría que escoger / Pensé que teníamos más por perder”.

La semana pasada, Miley compartió un breve adelanto del nuevo tema en la plataforma de X. Durante el vídeo, la cantante se posiciona al lado de un piano, el lugar donde escribe que la canción fue compuesta originalmente.

El noveno álbum de Cyrus, "Something Beautiful", el cual ya ha sido descrito como una “pop opera”, precede a su disco previo, "Endless Summer Vacation", de 2023. Hasta la fecha, la cantante ha adelantado el LP con los lanzamientos de tres sencillos, entre ellos "Something Beautiful" y "End of The World".

