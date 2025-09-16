Cerrar X
Reaccionan figuras de Hollywood a la muerte de Robert Redford

Figuras de Hollywood lamentaron la muerte de Robert Redford, expresando afecto y admiración por el director ganador del Oscar y padrino del cine independiente

  • 16
  • Septiembre
    2025

Figuras de Hollywood y cinéfilos lamentaron la muerte de Robert Redford, expresando afecto y admiración por el director ganador del Oscar, activista liberal y padrino del cine independiente.

El actor Colman Domingo dijo que Redford tuvo un "impacto eterno" en el cine y el director Ron Howard calificó su Festival de Cine de Sundance como un “factor de cambio”. El director de "Reservation Dogs", Sterlin Harjo, dijo que Redford empoderó a los cineastas. Tanto Hillary Clinton como Donald Trump expresaron su admiración por su trabajo.

Redford murió el martes "en su hogar en Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de aquellos a quienes amaba", dijo la publicista Cindi Berger.

A continuación, algunas reacciones notables a la muerte de Redford y su legado.

Ron Howard

“#RIP y gracias Robert Redford, una figura cultural tremendamente influyente por las decisiones creativas tomadas como actor/productor/director y por iniciar el Festival de Cine de Sundance, que impulsó el movimiento de Cine Independiente en Estados Unidos. Un factor de cambio artístico” — en X.

Marlee Matlin

“Nuestra película, ‘CODA’, llamó la atención de todos gracias a Sundance. Y Sundance ocurrió gracias a Robert Redford. Un genio ha fallecido. RIP Robert” — en X.

Sterlin Harjo

“Mi carrera y camino como joven fueron definidos por su compromiso de apoyar el cine independiente y especialmente su compromiso de empoderar el cine y los narradores nativos” — en Instagram.

Donald Trump

“Robert Redford fue genial. Tuvo una serie de años en los que no había nadie mejor” — dijo a reporteros.

Stephen King

"Robert Redford ha fallecido. Fue parte de un Hollywood nuevo y emocionante en los años 70 y 80. Difícil de creer que tenía 89 años” — en X.

Hillary Clinton

“Siempre admiré a Robert Redford, no solo por su legendaria carrera como actor y director, sino por lo que vino después. Defendió valores progresistas como la protección del medio ambiente y el acceso a las artes, mientras creaba oportunidades para nuevas generaciones de activistas y cineastas. Un verdadero ícono estadounidense” — en Instagram.

Colman Domingo

“Con amor y admiración. Gracias Sr. Redford por su impacto eterno. Se sentirá por generaciones. R.I.P.” — en X.

Ry Russo-Young

“Gran parte del trabajo de Redford, tanto en pantalla como fuera de ella, ha sido hacer películas desafiantes, veraces y significativas. El Festival de Cine de Sundance, que él fundó, fue el hogar creativo para muchos de nosotros en el cine independiente. Agradecido por todo lo que ha dado” — en Instagram.

Gobernador de Utah, Spencer Cox

“Hace décadas, Robert Redford vino a Utah y se enamoró de este lugar. Apreciaba nuestros paisajes y construyó un legado que hizo de Utah un hogar para la narración y la creatividad. A través de Sundance y su devoción por la conservación, compartió Utah con el mundo” — en un comunicado.

Cary Elwes

“No había muchas leyendas imponentes que se destacaran en nuestro hogar mientras crecía, pero Robert Redford ciertamente era una de ellas” — en Instagram.


