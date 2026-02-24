Reaccionan peso y mercados tras hechos violentos en México

Tras la muerte del líder criminal “El Mencho”, diversos indicadores reaccionaron al hecho, registrando, en su mayoría, un impacto negativo ante ese suceso.

Por ejemplo, el peso cerró la sesión con una depreciación de 0.88%, cotizando alrededor de $17.28 por dólar.

Incluso se ubicó como la divisa más depreciada en la canasta amplia de principales cruces, debido a un incremento de la aversión al riesgo asociada a México por los eventos de violencia ocurridos el fin de semana, el riesgo de que se repitan durante los próximos días y la incertidumbre sobre su impacto en la actividad económica.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas fueron: el peso mexicano con una depreciación de 0.88%; la corona noruega con 0.45%; el dólar australiano con 0.35%; el dólar neozelandés con 0.35%; el rublo ruso, con 0.25%, y el shekel israelí, con una pérdida de 0.23 por ciento.

Los expertos también señalan que la caída del peso mexicano se amortiguó en parte por los comentarios positivos desde la administración de Estados Unidos, que señalaron colaboración con las autoridades mexicanas en las operaciones que se han llevado a cabo en el país.

El incremento de la aversión al riesgo sobre México también se reflejó en el mercado de capitales, explicaron analistas.

Aunado a ello, se observó que el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó 1.12% en la sesión de este lunes.

Al interior, resaltaron las pérdidas de Coca-Cola Femsa, con -6.01%; Grupo Aeroportuario del Pacífico, con -5.29%; Orbia Advance, con -4.66%; y Grupo Aeroportuario del Sureste, con -3.04 por ciento.

“Las pérdidas en los grupos aeroportuarios se deben al impacto por las cancelaciones de vuelos y el posible impacto a futuro sobre viajes por negocios y turismo", explicó Grupo Financiero Base.

En el resto del mercado de capitales también se observó un aumento de la aversión al riesgo, ante temores sobre el impacto de la inteligencia artificial sobre otras industrias, lo que ocasionó pérdidas por una mayor incertidumbre sobre el futuro de la política comercial proteccionista de Estados Unidos.

¿Qué pasó con las materias primas?

Debido al incremento de la aversión al riesgo, en el mercado de materias primas el oro cerró la sesión cotizando en $5,210 dólares por onza, con un avance de 2.01 por ciento.

En esta misma línea, la plata cerró la sesión cotizando en $87.68 dólares por onza, con un incremento de 3.59% e hilando cuatro sesiones de avances, acumulando un alza de 19.24% en el periodo.

En la sesión, los metales preciosos continuaron impulsados por la incertidumbre global en torno al futuro de la política comercial de Estados Unidos.

Por el contrario, el petróleo WTI cerró la sesión cotizando en $66.13 dólares por barril, con un retroceso de 0.39 por ciento.

El petróleo mostró una ligera corrección a la baja luego de que tocó un máximo reciente de $67.28 dólares por barril, nivel no visto desde el 4 de agosto de 2025.

A pesar de ello, los precios del crudo se mantienen fuertes ante un mercado cauteloso por mayores noticias sobre las negociaciones de un acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos.

